Dragan Stojkovic critica aspecto físico da Sérvia após derrota: "Brasil soube aproveitar"

Na estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), a Sérvia foi derrotada pelo o Brasil, por 2 a 0, no estádio Lusail. O sérvios seguraram a partida até quando puderam, mas os brasileiros dominaram o segundo tempo e construíram a vitória com autoridade.

Após a partida, o técnico Dragan Stojkovic lamentou a derrota e disse que ficou "chocado" pela queda física que a seleção sérvia teve no segundo tempo.

"Acho que o fundamental é que no segundo tempo estávamos mal fisicamente, para não dizer desastrosos, o que foi surpreendente para mim. Estou chocado com o quanto caímos nesse quesito e gostaria de saber por que isso aconteceu. O Brasil é um time muito experiente e ele soube aproveitar isso".

"Começamos o jogo em más condições. Mesmo assim, o Brasil dominou o segundo tempo e venceu merecidamente. É uma pena que não estávamos bem", completou.

Problemas de jogadores importantes

O treinador também lamentou que três dos seus principais jogadores, Vlahović, Mitrović e Kostić, não estejam na melhor forma física. Segundo ele, isso também foi fundamental para a derrota da Sérvia para o Brasil.

"Não se trata de tática, lamento que tenhamos falhado fisicamente. Não temos jogadores saudáveis, essa é a grande verdade. Temos que descansar o máximo possível e tentar decidir nosso destino nos próximos dois jogos. Espero sinceramente que possamos contar com Kostic contra Camarões. Poderíamos ter jogado muito melhor contra o Brasil esta noite".

Sequência do campeonato

Stojkovic destacou que os jogadores precisam descansar para que possam fazer uma grande partida diante Camarões.

"Sim, vi o jogo de Camarões e, no entanto, nos próximos dias nós temos que descansar na maior medida do possível. De fato, não abusaremos da condição física dos nossos jogadores. Porque, como vimos no segundo tempo, os jogadores estavam muito cansados e, de fato, isso me surpreendeu. Sabemos qual é o nosso objetivo e não vamos desistir. Não há nenhuma vergonha em perder para o Brasil. Mereceram ganhar, mas no primeiro tempo nós tivemos um desempenho muito robusto e no segundo tempo (eles) foram muito melhores, e de fato, é uma vitória merecida para o Brasil. Nós analisaremos o jogo entre Camarões e Suíça para preparar-nos para a nossa partida. E para que estejamos assim o melhor preparados possível para que sejamos melhores do que fomos hoje".

A derrota na estreia deixou a equipe na lanterna do grupo G, com nenhum ponto e dois gols contra no saldo de gols, primeiro critério de desempate. A Sérvia volta a campo pela segunda rodada na próxima segunda-feira (28), às 7h (de Brasília), contra Camarões, no estádio Al Janoub, em Al-Wakrah, no Catar.