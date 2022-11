"Estaremos prontos para enfrentar o Brasil", diz Murat Yakin após vitória da Suíça na estreia

Na abertura do Grupo G, o mesmo do Brasil, a Suíça venceu Camarões pelo placar mínimo por 1 a 0 nesta quinta-feira (24). O gol foi marcado por Embolo no início do segundo tempo.

Após o confronto, o técnico Yakin comentou sobre o futebol apresentado pela Suíça.

"Tivemos várias oportunidades semelhantes no primeiro tempo, mas tomamos decisões erradas. O gol foi merecido, assumimos a liderança na altura certa", comentou o técnico.

"Tivemos muito pouca movimentação do lado de fora. Depois de perder a bola, Camarões saiu-se melhor. Mas fomos dominantes, tivemos muita posse de bola, mas muitas vezes tomamos decisões erradas nos últimos quinze ou vinte metros", disse.

O time suíço agora se prepara para enfrentar a Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (28), às 13h, no horário de Brasília. O confronto pode ser crucial para os dois times, para o bem ou para o mal.

O técnico Yakin comentou sobre o adversário da próxima rodada: "Temos que jogar com mais clareza e ser especial contra o Brasil. Não será o mesmo jogo. Agora estamos aproveitando o momento, mas estaremos prontos para enfrentar o Brasil."