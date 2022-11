Otto Addo reclama de pênalti para Portugal após derrota de Gana: "Presente especial do árbitro"

Em jogo movimentado, Gana perdeu para Portugal por 3 a 2 na primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo nesta quinta-feira (24). Os ganeses disputaram até o fim, chegando a empatar o jogo, mas sofreram com erros defensivos e no fim tomaram dois gols. No último minuto, ainda descontaram o placar, mas não foi o sufiente para evitar o revés.

Após o confronto, o treinador Otto Addo ficou na bronca com a arbitragem. Ele tem convicção que a penalidade que abriu o placar para Portugal não existiu e que o árbitro deu um "presente" para o Cristiano Ronaldo, dando a entender que só marcou pela figura do craque lusitano.

"O juiz deu um pênalti que não foi um pênalti. E ele deu por quê? Porque era o Cristiano Ronaldo, algo assim? Se alguém faz um gol, parabéns para ele. Mas isso foi um presente, em realidade. Um presente especial do árbitro", disparou Otto.

"Fomos corajosos"

Sobre o jogo, o técnico falou que após o primeiro gol marcado a sua equipe se desarrumou e que ficou muito difícil jogar assim contra uma equipe melhor. Mesmo com tudo isso, ele elogiou a coragem dos jogadores pela luta até o final em que quase empataram nos acréscimos.

"Decepcionante. A posse de bola foi de Portugal, sabíamos que eram bons nisso, mas fomos bem na defesa. Quando marcaram mudou tudo. E penso que o árbitro não tomou a decisão certa. Depois (do primeiro gol), fica complicado contra uma equipe de classe mundial. Mas fomos corajosos e ficamos porto do 3 a 3", concluiu Otto Addo.

Sequência

Na próxima segunda-feira (28), Gana enfrenta a Coreia do Sul e, se for derrotada, será eliminada da Copa do Mundo.