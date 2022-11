Félix Sánchez lamenta segunda derrota seguida do Catar e admite: "Temos limitações"

O técnico Félix Sánchez lamentou a derrota do Catar por 3 a 1 para o Senegal nesta sexta-feira (25), no Estádio Al Thumama, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção catari é a primeira anfitriã a perder os dois primeiros jogos no Mundial e, com o empate entre Holanda e Equador, também a primeira eliminada do torneio.

"Temos estado num bom bloco, na primeira parte foi difícil mantermos a posse de bola, aos poucos a equipe foi ganhando o controle do jogo. Tivemos nossas chances, perdemos por 2 a 1 e o 3 a 1 já selou o jogo", iniciou o treinador na coletiva.

Falta de competitividade do Catar no Mundial

Sánchez falou sobre o esforço dos jogadores para serem competitivos nos jogos da Copa do Mundo. Mesmo assim, o treinador espanhol afirmou que o Catar teve um desempenho melhor do que apresentou na estreia da competição.

"A equipe tentou ser competitiva ao longo do jogo, agora temos de tentar continuar nesta linha no nosso último jogo. Mostramos um pouco mais do que somos, fomos competitivos. Para nós, mudar a imagem do outro dia foi importante e já foi feito", completou.

Desempenho na Copa do Mundo serve como experiência

Por fim, o treinador do Catar projetou o futuro da Seleção Catari nas próximas edições. Sánchez ressaltou que o desempenho neste Mundial servirá como experiência.

"A expectativa era que saísse um bom Mundial, que acho que está acontecendo, e também a nível competitivo para mostrar um pouco do que mostramos hoje. Os jogadores têm disputado e muitas vezes têm estado em alto nível contra um time como o Senegal. É a primeira participação em um Mundial e vai nos dar experiência", concluiu.

Próxima partida

Lanterna do grupo A com nenhum ponto, o Catar enfrenta a Holanda, líder do grupo, na próxima terça-feira (29), às 12h, no estádio Internacional Khalifa, em sua despedida do Mundial.