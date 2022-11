Senegal vence Catar com autoridade e respira no grupo A da Copa

Em duelo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo, Senegal venceu o Catar por 3 a 1 na manhã desta sexta-feira (25), no estádio Al-Thuama, em Doha. As duas seleções ainda não haviam pontuado na competição e dessa vez a equipe africana levou a melhor e eliminou a anfitriã.

Domínio senegalês

O primeiro tempo no estádio Al-Thumana foi marcado pelo domínio da equipe africana, que teve mais posse de bola durante os 45 minutos iniciais e não deixou a anfitriã ter muitas oportunidades de passar do meio-campo.

A única oportunidade de mais perigo do catar foi aos 37 minutos. Afif entrou na área e tentou cavar um pênalti ao invés de buscar a finalização ao gol do goleiro Mendy.

Senegal mostrou mais qualidade técnica e chegava ao ataque pelos lados do campo. O gol saiu aos 40 minutos. Após falha grotesca do zagueiro catari, Boulaye Dia foi oportunista e abriu o placar para os africanos.

Segundo tempo com atuação melhor do Catar

A segunda etapa começou com gol cedo de Senegal. Logo aos 3 minutos, Famara Diédhiou aproveitou cruzamento da direita e acertou um belo cabeceio para ampliar o placar.

Com a vantagem no placar, a equipe africana reduziu a intensidade e viu o Catar começar a dominar o meio-campo e criar mais oportunidades do que toda a primeira etapa.

Hassan, zagueiro do Catar, até tentou nas bolas paradas e finalizações de média distância. Outra grande oportunidade foi no remate rasteiro de Muntari e defesa de Mendy.

O primeiro gol do Catar na competição saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Mohammed recebeu o lançamento da defesa e acertou um cruzamento na cabeça de Muntari. Festa no estádio Al-Thumama.

O gol da anfitriã fez com que Senegal voltasse para o jogo. O terceiro gol não demorou para sair. Aos 37 minutos, após jogada bem trabalhada pela direita, Bamba Dieng recebeu sozinho na área e não teve trabalho para ampliar o marcador.

O Catar mostrou garra, lutou até o fim e não foi capaz de evitar a eliminação da Copa do Mundo. Na última rodada, com apenas um ponto, a equipe anfitriã vai encarar a Holanda.

Já Senegal, vai assistir o duelo de logo mais entre Holanda e Equador e poderá ter um duelo decisivo contra a equipe sul-americana na última rodada do grupo.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (29) e no mesmo horário, às 12h. Catar vai desafiar a Holanda, enquanto Senegal e Equador se enfrentam num duelo pela classificação no grupo A.