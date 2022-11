Após goleada na estreia, França encara Dinamarca na segunda rodada da Copa

Podemos ter a primeira seleção classificada para a próxima fase da Copa do Mundo já neste sábado (26). A França encara a Dinamarca no às 13h, no Stadium 974. Em caso de triunfo dos franceses, a equipe estará no mata-mata do Mundial.

Neste ano, as equipes se enfrentaram duas vezes pela Liga das Nações, e a Dinamarca venceu ambas: 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 em casa. Em 2018, quando a França foi campeã da Copa do Mundo, cruzou com os dinamarqueses na primeira fase e também não venceu - o jogo terminou 0 a 0.

Manter o favoritismo

A França chegou para a Copa do Mundo como uma das favoritas, mesmo com vários cortes por lesão. Assim, os franceses se mantiveram após a primeira rodada, depois de uma goleada por 4 a 1, diante da Austrália.

Na coletiva de imprensa de pré-jogo, o técnico Didier Deschamps foi perguntado se haverá mudanças para o confronto diante dos dinamarqueses.

''Eu posso fazer qualquer coisa. Na análise aprofundada do nosso primeiro jogo, para além do golo sofrido, há três situações, uma das quais é uma perda de bola e duas em que temos de fazer melhor. Há, portanto, quatro situações que precisam ser corrigidas. Isso requer ajustes, pelo posicionamento de certos jogadores ou pela substituição de apenas um. Há sempre coisas a melhorar, mesmo que coloquemos muitas qualidades ofensivas. O ideal é ser perigoso, criar chances, marcar gols e não sofrer nenhum. A perfeição não existe, fazemos questão de nos aproximar dela. Isso envolve discussões com os atores e complementaridades entre eles. Faz sentido ter coisas para melhorar.''

Foto: Divulgação/França

Varane treinou com a equipe e segundo o jornal L'Equipe, o zagueiro do Manchester United deve ser titular. O treinador falou sobre o jogador: ''Ele poderia ter jogado porque estava apto por todos os elementos reunidos e pelas discussões que pude ter com ele... Não é a sessão de ontem (quinta-feira) que vai mudar muito, mas as duas sessões realizadas e, em particular, a oposição de duas vezes trinta minutos na quarta-feira é mais uma coisa que ele conseguiu digerir bem. Ele estava apto para o primeiro, ele não é menos, ou mesmo um pouco mais, para o segundo. São escolhas. Ele tem a experiência, com certeza. O mais importante é que ele se sinta em sua cabeça e em seu corpo pronto. Eu sei que é, eu vou tomar a decisão.''

"É uma competição diferente, mas dá uma ideia do nível desta equipe dinamarquesa, é uma equipe excelente e capaz de bater os melhores. Por isso, foi um alerta para nós e não podemos dizer que não os conhecemos e não precisamos de nenhuma motivação extra nesta fase do torneio", disse o goleiro Lloris.

A única mudança na França em relação ao primeiro jogo é a saída do Lucas Hernandez. O lateral sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e está fora da Copa do Mundo. Com isso, o irmão dele, Theo Hernández, deverá assumir a vaga.

Provável escalação da França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Em busca da recuperação

A Dinamarca chegou para a Copa do Mundo com uma invencibilidade para ser mantida e com um futebol atraente jogado nas Eliminatórias para o Mundial e na última Eurocopa.

Mas, na estreia da competição empatou sem gols contra a Tunísia, jogando bem abaixo do que já foi apresentado. Além disso, o duelo contra a França se tornou uma partida decisiva. Caso perca, ficará numa posição delicada na classificação. Já se for o contrário, se recupera e encaminha a vaga para as oitavas.

“O jogo é muito importante para nós. Eles são os atuais campeões. A qualidade que a França tem é espetacular. O jeito que eles se mostraram no primeiro jogo foi diferente de quando enfrentamos eles. Temos muito respeito, mas também sabemos da nossa força. Esse torneio é diferente, maior, mas sabemos que se jogarmos nosso melhor temos chance de ter um bom resultado contra a França”, completou.

''Está claro que houve uma mudança radical. É algo que levamos em consideração quando fazemos as substituições, pois as partidas estão tendo oito, nove minutos a mais do que o normal. Para os jogadores também. Quando está chegando os 90 minutos, você pensa: "vamos dar tudo o que temos", mas agora ainda podem ter dez minutos'', disse o craque Eriksen em coletiva.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.