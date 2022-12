Manchester United mira Gakpo e ganha concorrência do Liverpool

A Copa do Mundo vai chegando nos últimos dias e os clubes já se preparam para o mercado de transferências de janeiro. O Manchester United e Liverpool disputam o mesmo jogador: Gakpo, que foi destaque da Holanda no Mundial.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports Itália, o novo clube do jogador está entre Manchester United e Liverpool. Os Diabos Vermelhos estudam o atacante desde o verão, quando negociou com o atleta, antes de fechar com Antony por €100 milhões.

Ainda segundos as principais fontes do futebol europeu, Fabrizio Romano publicou na semana passada que o Real Madrid não negocia por Gakpo neste momento, deixando caminho livre para os dois clubes do futebol inglês.

Gakpo é alvo do Erik ten Hag, técnico do United há um bom tempo. O treinador exigiu a contratação do jovem ao Richard Arnold, diretor executivo do clube.

Na semana passada, o treinador deu uma entrevista falando que a equipe de Manchester busca um novo atacante, estudando o mercado e as possibilidades, após a saída do Cristiano Ronaldo em novembro.

De acordo com o jornal Manchester Evening News, além do Gakpo, os Red Devils também estão de olho em Gonçalo Ramos, atacante português que substitiu CR7 em alguns jogos na Copa do Mundo.

O PSV exigia cerca de €40 milhões no verão, mas o atleta permaneceu na Holanda. Segundo Fabrizio Romano, o clube agora pede acima dos €60 milhões, após boas atuações no Mundial e a valorização do atleta, onde marcou três gols.

Na temporada 2022-23, Gakpo tem 34 jogos disputados, marcando 18 gols e dando 18 assistências. Polivante, atuando em todas as posições do ataque, o jogador de 23 anos é um dos nomes mais disputados do mercado neste momento.