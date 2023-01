Com gol no fim, Monza arranca empate contra Internazionale

Na tarde desse sábado (07), o Monza recebeu a Internazionale em partida válida pela Serie A. Os gols foram anotados por Lautaro e Darmian, enquanto Ciurria e Caldirola igualaram tudo.

Logo aos nove minutos do primeiro tempo o zagueiro Bastoni avançou como lateral e cruzou atravessando a área para encontrar Darmian sozinho para abrir o placar para a Inter fora de casa.

Sem tempo de comemorar, a Inter levou o empate aos 11 com Ciurria recebendo sozinho dentro da área e acertando um belo chute no canto de Onana sem chances de defesa para o camaronês.

O zagueiro Pablo Mari,, ex-Flamengo, falhou feio na saída de bola deixando para Lautaro Martínez sozinho mandar para as redes.

Dimarco cruzou para Lautaro na marca do pênalti cabecear e quase ampliar o placar, mas o atual campeão do mundo mandou por cima do gol.

As chances na segunda etapa foram poucas, a Inter tentava pressionar em alguns momentos mas esbarrava nos erros de passe, enquanto o Monza exaurido fisicamente não conseguia reagir e buscar o empate.

El Toro Martinez teve outra chance quando ganhou no corpo e invadiu a área finalizando de chapa no canto carimbando a trave.

O jogo já parecia morto, mas o zagueiro Caldirola apareceu como o herói improvável e de cabeça aos 93 minutos marcou o gol de empate dos donos da casa

Classificação:

Com o empate, os nerazzurri chegaram aos 34 pontos conquistados, se mantendo na quarta colocação. Já o Monza, segue na décima quarta colocação.