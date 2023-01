Tottenham vence Portsmouth pelo placar mínimo na terceira fase da Copa da Inglaterra

Na manhã desde sábado (7), o Tottenham enfrentou o Portsmouth em duelo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O gol foi marcado por Harry Kane,, no início do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de domínio dos Spurs, com uma posse de bola maior e número mais alto de finalizações, mas nenhuma com ofício. Não teve muita agitação, com os primeiros 45 minutos no 0 a 0 e sem cartões.

Já na segunda etapa, logo aos 50', Harry Kane balançou as redes com assistência de Sessegnon. Apesar do placar de pouca vantagem, o Portsmouth não teve chances de empate, com um futebol de pouco perigo para os donos da casa.

Sequência na Copa da Inglaterra

O Tottenham se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra, mas conta ainda com os jogos restantes para que feita seja o sorteio, para saber quem vai enfrentar.

O campeonato conta ainda com outros times competitivos, como o Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City e Chelsea.

Entretanto, Manchester City e Chelsea se enfrentam no próximo domingo (8), e um dos dois será eliminado da competição.