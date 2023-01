Atlético de Madrid bate Valladolid e ainda sonha com título da LaLiga

O Atlético de Madrid venceu o Real Valladolid pelo placar elástico de 3 a 0, no Estádio Wanda Metropolitano, e continua sonhando com o troféu da LaLiga, se mantendo na quarta posição. Com direito a show de Griezmann, Carrasco abriu o marcador na primeira etapa, a estrela francesa marcou o segundo tento e deu duas assistências, já o zagueiro Hermoso deu números finais ao confronto.

Atleti passa por cima do Valladolid

Os Colchoneros já mostraram para que vieram logo nos primeiros minutos e já efetuaram a sua primeira jogada com perigo. Corrêa serviu o Morata que chegou batendo, só que a bola foi desviada para fora. No entanto na segunda tentativa não teve jeito. Em um passe de calcanhar belíssimo de Griezmann, Morata recebeu sozinho, deu um drible desconcertante no marcador e bateu firme no canto: 1 a 0.

A partir desse momento foi um passeio do Atlético e o segundo era questão de tempo, acontecendo aos 24 minutos. O lateral Molina avançou na direita e tocou na medida para o Griezmann que meteu de letra, no fundo da rede: 2 a 0. O Atlético seguia sufocando o adversário e com menos de 30 minutos o placar já apontava o terceiro. Em falta cobrada por Griezmann, ele levantou na medida para o Hermoso que cabeceou firme no alvo: 3 a 0.

Após a terceira bola colocada na rede, os donos da casa preferiram diminuir a pressão e começaram a administrar o resultado. Diante disso levaram o jogo até o final da primeira etapa, com o placar bastante elástico,diante de um domínio completo dos atleticanos.

Colchoneros apenas administram o placar

O segundo tempo começou com o Atlético tranquilo e mais retraído, com isso o Vallladolid aproveitou e tentou pelo menos diminuir o prejuízo. A primeira finalização veio em uma batida efetuada na esquerda, a bola foi embora muito por cima.

Apenas a partir dos 20 minutos que a equipe madrilenha retomou o controle da partida e a primeira grande chance desta etapa veio nos pés de Angel Correa. O camisa 10 recebeu na esquerda e bateu rasteiro, a bola carimbou os dois postes e saiu na lateral. Os visitantes reponderam com Oscar Plano que arriscou de fora da área e Oblak realizou umas das únicas defesas no jogo.

Até o final só deu o time de Madrid e dessa vez foi o Carrasco que tirou o defensor e deu um pontapé no canto, Masip espalmou para escanteio. Carrasco ainda perdeu um gol cara a cara após a bola desviada, mas a contagem não foi alterada e terminando assim o atropelo Colchonero.