Liverpool e Chelsea não saem de zero e estacionam no meio da tabela da Premier League

Tudo igual no duelo de gigantes na Premier League, nesta manhã de sábado (21). Em um jogo morno, Liverpool e Chelsea ficaram no 0 a 0, no Anfield Road, e seguem cada vez mais longe das competições europeias. Os Blues até tentaram tirar o zero do marcador, mas esbarraram na forte defesa dos Reds e com isso não conseguiram tirar a igualdade.

Chelsea cria mais na primeira etapa

O clássico dos dois grandes do “Big Six” deu início com o Chelsea mais agressivo no campo de ataque e com menos de cinco minutos conseguiu abrir a contagem, mas foi marcada a infração. O lance começou em um escanteio cobrado no lado esquerdo, Badiashile escorou de cabeça, Alisson defendeu e deu rebote, Thiago Silva tentou novamente, carimbando o poste e na sobra Havertz colocou lá dentro. No entanto, o VAR apontou impedimento do jogador alemão e o árbitro assinalou.

O tempo foi passando e o time londrino seguia criando oportunidades, já o Liverppol totalmente atônito e sem nenhuma reação. Por volta dos 20 minutos, o lateral Hall pegou na esquerda e bateu muito torto, saindo quase na lateral. Minutos depois, Ziyech levantou para à área e o Badiashile cabeceou firme e Alisson defendeu, afastando o perigo.

Os Reds só acordaram para o jogo apenas na reta final em duas oportunidades. Começando com o jovem Elliot que cruzou na área e Thiago Siva salvou de forma providencial. Na última conclusão, Salah recebeu sozinho na direita e mesmo impedido, chutou muito por cima, terminando assim a primeira etapa com o placar zerado.

Reds equilibram o jogo ,mas o marcador fica mesmo no empate

Parece que a bronca de Jürgen Klopp nos vestiários surtiu efeito, pois os jogadores do Liverpool retornaram mais atentos e sufocando o adversário. Isso foi tanto que no primeiro minuto, Konaté arriscou no meio do campo e a bola passou muito perto da trave, assustando o Kepa. Logo em seguida, Bajcetic desviou de cabeça o levantamento na área e Gakpo, livre de marcação, cabeceou sem direção.

Aos 10 minutos, Graham Potter tratou de colocar a sua nova peça do time azul de Londres, o Mykhailo Mudryk, com isso deu um novo ânimo a equipe. No minuto 15, Ziyech passou por toda defesa, mas na frente da meta, mandou nas arquibancadas. Algum tempo depois, a jovem contratação já mostrou para que veio. Mudryk recebeu na esquerda e tentou tocar, bateu na defesa e na sobra, tirou dois marcadores e estufou a rede, só que no lado de fora.

Após esse momento, o segundo maior campeão inglês retomou o controle do jogo e com isso muito equilibrio nesse final. Por volta da meia hora do ponteiro, Gakpo foi servido por Darwin Núñez, mas jogou nas mãos de Kepa. Momentos depois, foi a vez de garçom do Darwin Núñez que tocou em direção a chegada do lateral Arnold, só que ele pegou muito mal e saiu longe. Diante disso as duas equipes nada fizeram e permaneceram iguais após o término, em um resultado que não agrada nenhum dos dois times.

Sequência

Em má fase, o Liverpool permanece na 8º posição há 10 pontos da zona da Champions, o próximo compromisso será contra o Brighton, no domingo (29). Enquanto o Chelsea, está um pouco mais atrás na 10º colocação e segue cada vez mais distante dos campeonatos europeus, voltando a campo apenas no dia (3), diante do Fulham, em casa.