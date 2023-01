Roma vence Spezia e segue sem perder em 2023

A Roma foi até a Ligúria enfrentar o Spezia pela penúltima rodada, do primeiro turno do Campeonato Italiano. Sem sofrer sustos, os Giallorossi venceram o jogo, no Estádio Alberto Picco, por 2 a 0 , com gols de Dybala e Abraham.

Com esse resultado, a Roma passou a Lazio e a Atalanta, que ainda jogam, e ocupa a quarta posição. Já o Spezia estacionou no décimo quinto lugar, com 18 pontos, mas não pode ser ultrapassado nesta rodada.

O jogo

Em um primeiro tempo sem criatividade das duas equipes, a primeira finalização só foi aparecer aos 20 minutos. El Shaarawy se mandou pela esquerda e de pé direto arriscou para o gol, o goleiro Dragowski defendeu, com facilidade.

Aos 40, em bola alçada na área do Spezia, Abraham escorou de cabeça e Mancini quase conseguiu completar para o gol. Alguns minutos depois, aos 45, em chutão para o ataque, a bola sobrou para El Shaarawy que deu belo passe para Dybala, o argentino invadiu a área, devolveu para para o próprio El Shaarawy que, sem goleiro, mandou para o gol, 1 a 0 Roma.

Ao contrário da primeira etapa, o segundo tempo começou logo com gol. Aos 4 minutos, Dybala achou Abraham no mano a mano com o zagueiro, o inglês tocou debaixo das pernas do defensor, saiu de frente para o goleiro e só mandou no canto para marcar o segundo da Roma. Aos 13, depois de confusão na área do Spezia, Dragowski espalmou para o lado, mas a bola sobrou para Abraham que, por pouco, não marcou.

Depois disso, a Roma se postou mais na defesa, impedindo que o Spezia criasse oportunidades de perigo. Vitória tranquila dos visitantes.

Próximos confrontos

Os próximos compromissos das duas equipes serão pela última rodada, do primeiro turno, do Campeonato Italiano. A Roma jogará, fora de casa, no domingo (29), contra o líder Napoli. Já o Spezia vai à Bolonha, na sexta-feira (27), enfrentar o time da casa.