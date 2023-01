RB Leipzig atropela Schalke 04 e assume provisoriamente vice-liderança da Bundesliga

Sem perder uma partida oficial desde o final de setembro, o RB Leipzig chegou a uma invencibilidade de 15 jogos ao passear por cima do Schalke 04, pelo placar de 6 a 1, dentro na Veltins-Arena, pela 17ª rodada da Bundesliga. André Silva, duas vezes, Henrichs e Timo Werner abriram a goleada no primeiro tempo, e na sequência, Dani Olmo e Poulsen ampliaram a vantagem. Kozuki fez o tento de honra dos mandantes.

Jogo de um time

Os Touros foram avassaladores e não demoraram para inaugurar o marcador. Timo Werner recebeu longo passe em profundidade. No 2x2, o atacante levou a melhor sobre Yoshida e Matriciani, deixou com André Silva, que acompanhou o companheiro de time e finalizou forte de longe, acertando o canto de Schwolow. Aos 15, após boa troca de passes, Dani Olmo observou o buraco da zaga e fez bela enfiada para Henrichs. O lateral apareceu como ponta, e na maior liberdade, bateu cruzado para ampliar. A dinâmica de todo o jogo era toda favorável ao visitante. Os Azuis Reais se mostravam completamente perdidos. O roteiro foi perfeito para uma goleada, ainda na etapa inicial, no qual contou com um tento anulado.

Orban desviou para o meio da área depois de escanteio. Olmo escorou na segunda trave, mas o assistente assinalou impedimento. O espanhol quase surpreendeu pouco depois, quando foi lançado. Schwolow se viu obrigado a sair do limite da área para afastar de cabeça.

O Leipzig passou a pressionar a saída do Schalke. Deu certo, os Azuis Reais erraram, André Silva carregou, tocou para Werner, que acionava Olmo. O meia chutou, o goleiro espalmou, mas cedeu o rebote. André Silva aproveitou para fazer o seu segundo. Já nos acréscimos, Szoboszlai inverteu para Henrichs, ele matou no peito e rolou para Olmo. O camisa 7 cruzou e Werner decretou a goleada ainda no primeiro tempo.

Tem mais

A pausa entre os tempos fez bem para o Schalke respirar. Os Azuis voltaram mais ligados e até diminuíram o prejuízo. O jovem Kozuki recebeu lançamento de Frey, ele deu um toque para adiantar, passou por Gvardiol e Halstenberg, e ganhou na corrida de Orban para trás e tocou na saída de Blaswich. Posteriormente foi a vez de Aydin tentar surpreender. O meia pegou sobra de escanteio e soltou uma bomba de longe. A bola passou bem perto da meta adversária.

O Leipzig passou a administrar mais a partida e Marco Rose colocou gás novo em campo. Os Touros deixaram de dar a bola para os mandantes e encontraram novamente o caminho das redes. Olmo, bastante participativo na etapa anterior, dominou após falta rasteira do outro lado do campo, o meia bateu de forma sutil e encobriu o goleiro Schwolow. Aos 90, uma das duplas que saíram do banco fizeram a jogada do sexto e último gol. Kampl colocou Poulsen para correr nas costas da zaga. O dinamarquês invadiu a área e bate de chapa.

Como fica e próximos jogos

O triunfo faz o RB Leipzig subir para o segundo lugar, somando 32 pontos, mas poderá ser ultrapassado em caso de vitória do Eintracht Frankfurt, que ainda joga na rodada. Por sua vez, o Schalke 04 amarga o último lugar, 18º, somando os mesmos nove.

Os Touros voltam a entrar em campo na sexta-feira (27), contra o Stuttgart, enquanto os Azuis Reais irão encarar o Colônia, apenas no domingo (29).