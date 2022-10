Vinicius Jr e Rodrygo marcam, mas Real Madrid perde para RB Leipizig na Alemanha

Em jogo válido pela fase de grupos da Champions League,, o RB Leipizig venceu o Real Madrid por 3 a 2, nesta terça-feira (25), na Alemanha. A decisão pelo primeiro lugar do grupo F será decidido na última rodada.

Vitória do Leipizg e gols de brasileiros

Com uma bonita festa na Red Bull Arena, o time alemão iniciou a partida partindo para cima do atual campeão. Com marcação alta e velocidade no último terço do campo, o Leipizig não deixava o Real Madrid respirar.

Logo aos 13 minutos, após cobrança de escanteio da direita, o zagueiro Gvardiol aproveitou rebote de Courtouis e de cabeça abriu o placar.

O ritmo alemão não caiu após o primeiro gol. Aos 18, após desvio em Tchoumeni, Nkunku aproveitou a sobra na área e ampliou o placar após um chute forte.

O time espanhol não conseguia chegar ao ataque com perigo. Vinicius Jr e Rodrygo estavam apagados durante toda a primeira etapa. Até que aos 43, o camisa 20 do Real aproveitou o cruzamento de Asensio e diminuiu de cabeça.

Apesar do Real Madrid ter voltado com uma postura mais ofensiva no segundo tempo, Timo Werner marcou o terceiro para o time alemão aos 36.

Aos 47, o árbitro marcou pênalti para o time madrilenho e o brasileiro Rodrygo converteu sem maiores problemas. O gol foi o último lance do jogo.

Como fica

A vitória do RB Leipizg deixa o time alemão na segunda posição do grupo, com nove pontos, um a menos que o líder Real Madrid. O primeiro colocado será definido na última rodada.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo pela Liga dos Campeões na próxima terça-feira (2). O time espanhol vai enfrentar o Celtics, em casa, às 14h45. No mesmo horário, o Leipizig vai encarar o Shakhtar, fora de casa.