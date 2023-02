Bayern de Munique vence PSG fora de casa e fica um empate das quartas da Champions

O Bayern de Munique bateu o Paris Saint-Germain por 1 a 0, no Estádio Parc des Princes e se aproxima das quartas de finais da Champions League. A partida de volta será no próximo dia 8 de março, na Allianz Arena. Com um domínio de praticamente quase todo o jogo da equipe alemã, Choupo Moting foi o responsável por cravar o gol da vitória na equipe anterior e com isso encaminhando a vaga.

Bayern comanda as ações, mas o placar não sai do zero

O jogo começou bastante dividido, mas com o Bayern pressionando o PSG desde o campo de ataque. Enquanto o time parisiense explorava os contra-ataques, mas sem sucesso no seu plano, com isso pouca produção de ambos os lados, neste início.

Por volta da meia hora do cronômetro, o Bayern continuava com o domínio territorial, mas sem uma conclusão perigosa. Apenas um chute que o Coman levou para dentro e tentou no cantinho, a bola saiu perto do poste esquerdo.



A reta final ficou mais movimentada, com o Paris saindo mais para o jogo, mesmo assim a equipe bávara era quem finalizava. Quase nos acréscimos, Kimmich arriscou de primeira e Donnarumma segurou firme. No lance mais perigoso deste primeiro tempo do time francês, Messi teve uma falta a disposição na meia lua, mas esbarrou na barreira, portanto terminando tudo igual.

Choupo Mouting marca e o Bayern garante o triunfo

No intervalo, o treinador Galtier resolveu mexer na defesa, colocando o Kimpembe no lugar do lateral Hakimi, formando uma linha de 3 zagueiros e o PSG pelo menos voltou mais aceso. Neymar já tinha chegado em um carrinho, mas defesa tirou o perigo, porém tomaram um banho de água fria, no lance seguinte. Em jogada no setor esquerdo, Coman levantou na medida para o ex-PSG Choupo Mouting, que bateu rasteiro na rede, Donnarumma aceitou e a bola entrou debaixo do goleiro: 1 a 0.



Mesmo estando atrás do placar a equipe parisiense pouco reagia e o Bayern seguia impondo a sua pressão. Choupo Mouting queria o segundo dele e carimbou a trave após o cruzamento na direita. Logo depois, De Ligt subiu mais que todo mundo e cabeceou para uma boa defesa de Donnarumma.



Finalmente aos 28 minutos, o Paris Saint Germain chegou a complicar a defesa adversária. Em umas das jogadas habituais, Mbappé foi acionado em velocidade na esquerda e tentou de cavadinha, Sommer defendeu. Na sobra, o Neymar finalizou duas vezes, Pavard evitou e na segunda, Sommer novamente espalmou. Logo em seguida os parisienses igualaram o marcador após boa arrancada de Nuno Mendes, que serviu para o Mbappé empurrar pra dentro, mas o português estava impendido e o VAR invalidou o gol.



Nos minutos finais, o Paris aumentou o sufoco, com o Messi batendo rasteiro, mas na hora H, a defesa desviou de forma providencial e evitou o que seria o empate. Após esse lance, o PSG ainda teve um alento com a expulsão de Pavard após falta no Messi. No entanto de nada adiantou o abafa final e os bávaros saíram com uma boa vantagem na França.