Pioli fica satisfeito com Milan em vitória contra o Tottenham

Após vitória por 1 a 0 do Milan sobre o Tottenham pela partida de ida da Champions League, o treinador Pioli concedeu entrevista coletiva sobre o assunto.

Sobre o jogo, ele ressaltou sua satisfação do resultado de ida.

"Foi um jogo difícil, muito disputado como esperávamos, foi uma boa exibição e sabemos o quanto vai ser duro na segunda partida. Fizemos o jogo que tínhamos que jogar, com foco, determinação e trabalho em equipe. Eu estou satisfeito."

O trabalho que fez durante a semana foi bem feito segundo o comandante rossonero.

“Um treinador fica sempre contente quando vê o trabalho feito durante a semana de treinos concretizado em campo. Não tem acontecido muito recentemente, poderíamos ter jogado um pouco mais no ataque no segundo tempo, quando a pressão do Tottenham caiu, mas os rapazes jogaram com grande espírito, determinação e solidez”.

Pioli somente lamentou que foi apenas um gol marcado, mas ressaltou a disputa ferrenha que aconteceu na partida.

“Sim, há dois gols que poderíamos ter marcado. No entanto, o jogo foi muito disputado, eles também nos causaram problemas e defendemos muito bem nas bolas paradas, por isso há muitos pontos positivos. Este é apenas o primeiro passo, o segundo será ainda mais difícil.”