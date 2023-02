Com gol de Brahim Díaz, Milan vence Tottenham na Itália

A Champions League voltou, e tivemos vitória do Milan, de 1 a 0, sobre Tottenham, no San Siro, em partida válida pela oitavas de final. Os dois times chegaram para o confronto com muitos problemas, principalmente defensivos. Enquanto o time italiano sofreu 22 gols nos últimos 10 jogos, o time de Londres tem a sexta pior defesa da Premier League.

Os dois times jogaram com seus goleiros reservas, que não inspiram muita confiança dos seus torcedores. A expectativa era de um jogo aberto, disputado e com chances para os dois lados.

O jogo

O primeiro tempo começou com a equipe italiana melhor, não à toa marcou seu gol aos oito minutos com Brahim Díaz em ótima jogada pela esquerda de Theo Hernandez. O jogo ficou equilibrado após o gol, mas poucas chances claras foram criadas pelas duas equipes. A melhor chance após o gol, foi de Harry Kane que acertou o travessão, em rebote do chute de Son, mas a jogada não valeria nada pois havia impedimento no início da jogada.

Na segunda etapa o jogo continuou equilibrado, partida muito disputada no meio campo até os 25 minutos, quando os times começaram a fazer substituições e o campo começou a abrir. Enquanto o Tottenham pressionava em busca do empate, o Milan teve as melhores chances para ampliar o placar. O time Rossonero desperdiçou oportunidades com De Ketelaere, Thiaw e Rafael Leão. Os Spurs esbarravam no forte sistema defensivo do adversário, e pouco levou perigo ao gol de Tatarusanu.

O Milan saiu na frente no primeiro jogo com a vantagem mínima de 1 a 0. O jogo de volta promete equilíbrio e muita emoção na disputa de quem avança às quartas de final da competição.

Agenda

O próximo compromisso do Milan, é neste sábado (18) às 14h (horário de Brasília), fora de casa pelo Campeonato Italiano, contra o A.C Monza. Já o Tottenham recebe o West Ham pelo Campeonato Inglês para o Derby Londrino, neste domingo (19) às 13h30 (horário de Brasília).

Os times voltam a se enfrentar no dia 08 de março, pela partida de volta das oitavas de final, na casa do Tottenham.