Manchester City vence duelo direto e toma liderança do Arsenal na Premier League

No duelo mais importante da Premier League, quem se deram melhor foram os Citizens. Nesta quarta-feira (15), o Manchester City bateu o Arsenal por 3 a 1, no Emirates Stadium e salta para a primeira colocação da competição. Em uma boa partida, De Bruyne abriu o placar e Saka deixou tudo igual na primeira etapa. Enquanto no segundo tempo, o City comandou as ações e, fechou o caixão com gols de Gundogan e o matador Haaland, que marcou o 28º gol na artilharia.

De Bruyne deixa o seu, mas Saka iguala no fim da primeira etapa

O confronto decisivo começou bastante equilibrado, com as duas equipes tendo cuidado antes de penetrar no ataque. Apenas aos 15 minutos que o CIty conseguiu furar o bloqueio adversário. Haaland cabeceou sozinho, mas saiu torto quase indo para a linha lateral.

No minuto 20, o Arsenal obteve a sua jogada mais perigosa. Zichenko levantou na medida e Nketiah de cabeça, mandou muito perto trave. No entanto, os Gunners foram castigados, no lance seguinte. Em uma bobeada incrível de Tomiyasu, o lateral foi recuar para o Ramsdale, mas De Bruyne estava esperto, se antecipou ao goleiro e só deu um toque de cobertura, que entrou caprichosamente na rede: 1 a 0.

A partir da desvantagem, o Arsenal resolveu implantar uma pressão e o Manchester preferiu parar os avanços através da catimba, porém um lance polêmico mudaria o rumo. Em lançamento na frente, Ederson saiu mal e Nketiah tocou para o gol, Aké salvou em cima da linha, mas o árbitro entendeu que o goleiro brasileiro fez falta no atacante e marcou a penalidade, gerando muita reclamação dos jogadores e do Guardiola. De nada adiantou e o Saka que não tem nada haver com isso, bateu com categoria, no canto direito de Ederson: 1 a 1.

O Manchester ainda colocou uma bola na trave nos acréscimos em uma jogada que o Rodri cabeceou, Aké desviou e carimbou o travessão. Entretanto, o primeiro tempo terminou mesmo tudo igual, em um bom jogo entre os líderes da Premier League.

City passeia na etapa final e Haaland fecha a conta

A etapa final iniciou com os dois times poupando a ida ao ataque, mas por volta dos 15, mais uma polêmica no lado do Manchester City. Em lançamento para o Haaland se desvencilhou de Gabriel Magalhães que não teve outra alternativa a não ser derrubar o atacante. Sorte do Arsenal que o norueguês estava impedido e o VAR apontou a posição irregular.

O City não se abateu e continuava partindo pra cima do adversário. Em cobrança de falta, Aké cabeceou e Ramsdale salvou, mas na oportunidade seguinte, não teve jeito para o Arsenal. Em mais uma atrapalhada da defesa, Rodri roubou a bola no meio e serviu o Haaland, o matador não foi fominha e tocou em direção ao Gundogan, o espanhol fez um lindo corta luz para a chegada de Grealish, que de primeira balançou a meta: 2 a 1.

Insaciável, o Manchester queria matar o jogo e isso foi sacramentado na parte final da peleja, como de costume, tinha que vim do artilheiro. Em boa triangulação, Rodri acionou o De Bruyne, que só deixou na medida para o Haaland ampliar o marcador e aumentar a quantidade de gols na artilharia da competição: 3 a 1.

O Arsenal até tentou descontar o placar com o Nketiah, que cabeceou para fora e Trossard pegou muito mal e isolou. Mas não adiantou nada as investidas nos acréscimos e o Manchester City pegou a liderança do rival, com isso segue mirando o título inglês.