Em clássico contra o Everton, Liverpool vence a primeira do ano na Premier League

Com dois gols em contra-ataque, o Liverpool venceu o clássico contra o Everton nesta segunda-feira (13). A partida foi disputada pela 23ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Mohamed Salah e Cody Gakpo.

Essa vitória foi a primeira dos Reds na Premier League em 2023. Antes deste jogo, a equipe havia perdido três jogos e empatado contra o Chelsea. No ano, a equipe havia vencido apenas um jogo ainda, contra o Wolves na Copa da Inglaterra. Além do primeiro tento, também aconteceu o primeiro gol do holândes Gakpo, após sete jogos.

Gols em contra-ataque

O primeiro gol do Liverpool saiu aos 37 minutos do primeiro tempo logo após grande chance do Everton. Os Blues tiveram escanteio e, após o cruzamento, o zagueiro Tarkowski cabeceou e acertou a trave. McNeil pegou o rebote e chutou na defesa. No contra-ataque, Darwin Nunez cruzou para Salah, que de perna direita tocou para o gol vazio. Pickford saiu para tentar interceptar o lançamento.

Logo no começo do segundo tempo veio o 2 a 0. Aos 3, em mais um contra-ataque, Alexander-Arnold cruzou rasteiro para Gakpo só empurrar para as redes e fazer seu primeiro gol pelos Reds.

Voltas de lesões

A partida também marcou as voltas dos atacantes Diogo Jota e Roberto Firmino. O português não jogava desde outubro e o brasileiro desde antes do Natal.

Curiosidade

Com o gol de hoje, Mohamed Salah esteve envolvido em 100 gols na Premier League em Anfield. Foram 71 gols e 29 assistências.

Tabela e próximos compromissos

A próxima partida do Liverpool é contra o Newcastle no sábado (18), às 14h30. Os Reds estão a sete pontos do Tottenham, quinto colocado e que está se classificando para a Europa League. Já o Everton joga contra o Leeds United também no sábado, às 12h, em disputa na parte de baixo da tabela.