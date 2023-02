Em segunda temporada na Europa, Bruno Oliveira projeta conquistas pelo NK Siroki Brijeg

Após uma boa primeira temporada na Europa, o brasileiro Bruno Oliveira quer conseguir voos ainda mais altos em seu segundo ano com a camisa do NK Siroki Brijeg. Clube que disputa a primeira divisão na Bósnia.

Na sua época de estreia atuando no Velho Continente, o defensor por muito pouco não foi campeão nacional. Ficando com o vice-campeonato local, ao terminar a competição três pontos atrás do então primeiro colocado Zrinjski Mostar.

Com a proximidade de mais uma edição da principal divisão da Bósnia, Bruno Oliveira destaca quais planos possui junto ao elenco dirigido pelo croata Ivica Barbaric.

"As expectativas são as melhores possíveis. Nesse retorno da temporada que a nossa equipe possa ter muito sucesso para que os objetivos sejam alcançados, pois fizemos um período de preparação muito bom. Com certeza podemos melhorar (em relação ao último ano) e vamos trabalhar para isso", afirmou.

Em seu ano de estreia na Europa, o brasileiro foi titular em dez dos 11 jogos realizados pelo NK Siroki Brijeg. Diante disso, o zagueiro ressalta também em quais características se aperfeiçoou ao atuar na Bósnia.

"Ao analisar o meu estilo de jogo, com certeza a parte física foi algo que consegui melhorar. Como aqui as partidas são mais intensas, esse foi um aspecto em que tive uma grande evolução" , explicou o jogador de 26 anos.