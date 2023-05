Atuando na Bósnia, Bruno Oliveira retira lições de experiência na Europa

A primeira chance de atuar fora do Brasil costuma ser bastante desafiadora. Não foi diferente com Bruno Oliveira, zagueiro com passagens por equipes como Portuguesa, Brasiliense, São Joseense e que chegou na Bósnia para atuar pelo NK Siroki Brijeg.

Diante disso, o defensor faz um balanço dessa primeira vivência que está tendo no Velho Continente.

"Acredito sempre que temos algo para aprender, amadurecer e, na minha opinião, esta primeira experiência na Europa foi importante na minha evolução. Claro que o objetivo para a temporada era maior, mas temos que tirar as coisas boas que aconteceram", afirmou.

Já sobre o conhecimento adquirido no Velho Continente, o brasileiro ressalta os ganhos alcançados durante a sua vivência em solo europeu.

"No meu aspecto em relação ao jogo, acho que a parte física (foi aperfeiçoada). Como aqui os jogos são mais intensos esse foi um ponto que melhorei", disse o atleta antes de completar sobre as principais diferenças percebidas ao comparar os estilos das partidas realizadas na Europa com as do Brasil.

"Acho que o futebol brasileiro é um futebol mais técnico, de mais estudos entre as equipes, enquanto aqui na Bósnia, com certeza, é um jogo mais de transição, força e intensidade", avaliou.

Bruno Oliveira já disputou 22 partidas com a camisa do NK Siroki Brijeg desde que chegou ao clube. De todos esses compromissos citados, não começou jogando apenas em quatro oportunidades.