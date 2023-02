Roma vence em casa e avança às oitavas de final da UEFA Europa League

A Roma recebeu hoje o RB Salzburg para o jogo de volta válido pelos 16 avos de final da UEFA Europa League. A equipe italiana venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado, pois havia perdido a partida de ida por 1 a 0) e avançou para as oitavas de final da competição.

A Roma aguarda seu adversário que será definido nesta sexta (24), às 8h (horário de Brasília), quando acontecerá o sorteio para a definição dos confrontos e mandos de campo, diretamente da Casa do Futebol Europeu, em Nyon, Suíça. Já o RB Salzburg volta as atenções para o campeonato austríaco para conquistar mais um título, que já está bem encaminhado.

- O Jogo

Os Giallorossis dominaram o primeiro tempo e abriram 2 a 0 com facilidade, com gols de Belloti, aos 33 minutos, e Dybala, aos 40. O time austríaco criou pouco e quase nao levou perigo ao gol de Rui Patrício. A melhor chance da equipe visitante foi em uma furada espetacular de Kjaergaard, aos 14 minutos da etapa inicial.

Na segunda etapa, o RB Salzburg voltou mais arrumado e criando mais ações ofensivas, e já aos 50 minutos da etapa complementar, após cruzamento de Seiwald, Adamu quase descontou o placar, mas pecou na finalização e mandou a bola rente da trave do gol italiano.

Com as mudanças a partir dos 60 minutos, o jogo ficou amarrado e nenhuma das equipes conseguiam avançar até a meta adversária. O final do jogo foi com pouca emoção, com o RB Salzburg já cansado, não conseguia fazer pressão e começou a alçar bola na área, todas sem sucesso. A última chance foi com o zagueiro Solet, que experimentou um chute do meio da rua para tentar surpreender o time da Roma, mas a bola foi para fora.

- Agenda

A Roma volta a campo na próxima terça-feira (28), às 14h30 (horário de Brasília, quando visita o Cremonesi, em partida válida pela 24ª rodada do campeonato italiano. O RB Salzburg volta a campo dois dias antes, no próximo domingo (26), às 13h (horário de Brasília), quando recebe o Ried.