PSV ganha do Sevilla, mas não consegue avança na Europa League

Nesta quinta-feira (23), o PSV venceu o Sevilla por 2 a 0 em partida válida pelo 16 avos de finais da Europa League. Mesmo com a vitória, quem avança para a próxima fase é o Sevilla pois ganhou o jogo de ida por 3 a 0. O PSV precisava vencer por no mínimo três gols de diferença o Sevilla FC, depois de uma exibição decepcionante na semana anterior.

O jogo

O time de Van Nistelrooij não conseguiu fazer uma boa partida. O PSV jogou todo o primeiro tempo com uma qualidade péssima para um torneio europeu deste porte. Foi um primeiro tempo sem grandes jogadas de ambas as equipes e com poucas chances de gol. Johan Bakayoko foi o destaque do primeiro tempo com os seus poucos cruzamentos, ajudou o PSV chegar na área algumas poucas vezes.

Com uma imensa faixa, os torcedores do PSV homenagearam Cody Gakpo no intervalo. O atacante foi vendido por míseros 50 milhões de euros para o Liverpool, onde foi derrotado na Liga dos Campeões nesta semana.