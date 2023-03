Pelé é homenageado na cerimônia de abertura do Fifa The Best

A Fifa realizou nesta segunda-feira (27), a cerimônia do prêmio The Best 2023, que premia os melhores jogadores do ano no futebol mundial. E antes mesmo da premiação começar, a abertura do evento foi marcado pela homenagem ao Rei do Futebol: Pelé.

Morto em dezembro de 2022, aos 82 anos, Pelé foi reconhecido como o maior jogador de todos os tempos e teve homenagens tanto do presidente da FIfa, Gianni Infantino, quanto de Ronaldo Fenômeno. O craque brasileiro, inclusive, teve a honra de entregar um troféu para a esposa de Pelé, Márcia Aoki, que também discursou.

Ronaldo homenageia Pelé e fala da importância do Rei na luta contra o racismo

Foto: Ricardo Stuckert/CBF

Ao subir no palco para abrir a cerimônia do Fifa The Best 2023, Ronaldo falou sobre o amigo e Rei do Futebol, Pelé. Começou a falar em inglês, mas logo desistiu e discursou em português.

"Falar do Pelé para mim é muito difícil, vou até falar em português. Quando eu lembro do Pelé eu vejo um jogador muito à frente do seu tempo, um atleta que ser viu de inspiração para mim e todo mundo no futebol. Nos anos 1950, ele já era moderno, chutava com as duas pernas, saltava mais alto que os outros, controle orientado, fazia gol de bicicleta, cabeça. Eu também lembro dele como um amigo querido. Quando eu tive a primeira lesão no meu joelho, em 2000, ele me visitou na minha casa, levando muito amor e carinho em um dos momentos mais difíceis da minha vida", afirmou Ronaldo.

O Fenômeno ainda ressaltou a luta de Pelé contra o racismo no futebol, na época em que o esporte ainda era dominado por brancos e afirmou que o Rei se tornou um exemplo.

"O Pelé também será lembrado pelo impacto na sociedade. Quando ele jogava, o mundo era um lugar ainda mais racista do que era hoje. Ele, um atleta negro, se tornou o rei do esporte mais popular do planeta. Mostrou que o negro pode ser o melhor, mais bem-sucedido e pode vencer o racismo."

"Essa luta ainda não acabou, mas peço que todos se inspirem na luta do Rei Pelé, para que combatamos o preconceito", complementou Ronaldo.

Viúva de Pelé, Márcia Aoki recebeu uma premiação

Diferentemente de Ronaldo, Márcia Aoki, viúva do Rei, discursou em inglês, mas não deixou de se emocionar. Ela recebeu das mãos de Ronaldo um prêmio.

"É uma honra estar aqui, neste tributo da Fifa ao Edson Arantes, o Pelé. Tenho algumas palavras para dizer: Deus nos deu o Edson, e o Edson nos deu Pelé. E o mundo tão bem recebeu ambos. Estas são as palavras que tenho de agradecimento."

Companheiro de Pelé na Copa do Mundo de 1970, Jairzinho também falou do amigo e elogiou a Fifa pela homenagem.