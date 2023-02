Mundial de Clubes: novo formato do torneio é definido

Por unanimidade, foi aprovado nesta terça-feira pelo Conselho Técnico da Fifa, o novo formato do Mundial de Clubes. O novo modelo terá 32 equipes e será disputado entre junho e julho de 2025. Abaixo, confira como foram divididas às vagas para a nova competição.

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

A partir de 2025, o Mundial de Clubes ganha um caráter parecido com a Copa do Mundo de seleções: de quatro em quatro anos. Vale Lembrar que distribuição das vagas dentro dos continentes será ainda definida pelas respectivas confederações.

"Esportivamente e financeiramente, é muito interessante ver a chance da elite do futebol mundial reunida para grandes jogos entre clubes. Acho que tudo isso obviamente redundará em ganhos financeiros maiores a todos os envolvidos, coisa que hoje não é tão relevante no atual modelo, sobretudo para os europeus", disse Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito desportivo.

Nesta terça-feira (14), a Fifa também definiu o país-sede dp torneio em 2023. Em resumo, saiu do Marrocos para a Arábia Saudita. Esse com sete equipes. será disputado nos dias 12 a 22 de dezembro de 2023. No último dia 13, o Real Madrid foi octacampeão ao bater o Al-Hilal por 5 x 3.

Copa do Mundo de 2026

Ainda assim, a entidade confirmou que, segundo a tradição de longa data de ter todos os anfitriões competindo na Copa do Mundo, além de considerações esportivas e operacionais, os anfitriões do Mundial de 2026, ou seja, Canadá, México e EUA, se classificarão automaticamente para a competição, com suas vagas sendo deduzidas da alocação geral de seis atribuídas para a Concacaf.

Os detalhes sobre as eliminatórias em todas as confederações para a Copa do Mundo de 2026 serão divulgados oportunamente segundo a Fifa. Lembrando que o Mundial terá 48 seleções em vez dos 32 que foram ao Catar no ano passado.