Fora de casa, Manchester City bate o Bristol City e avança na FA Cup

Na tarde desta terça-feira (28), o Manchester City de Pep Guardiola alcançou mais um grande feito: o time avançou para a sexta fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra, após vencer o Bristol City por 3 a 0.

Foden (duas vezes) e Kevin De Bruyne marcaram os gols dos citizens e deram a vitória à equipe de Manchester, despachando o adversário mesmo atuando fora de casa.

Foden brilha e marca dois contra o Bristol City

A partida foi tão fácil como se esperava. O Manchester City dominou toda a partida e chegou a um resultado tranquilo: 3 a 0. Foden marcou duas vezes e Kevin De Bruyne fechou o placar.

Não demorou muito até que a rede balançasse no Ashton Gate Stadium. Aos 7, Foden encontrou um espaço na área após passe de Mahrez e abriu o placar: 1 a 0.

Os demais gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 74, Foden ampliou. Ele chutou dentro da área, mas a bola ainda desviou antes de matar o goleiro Marc O'Leary, que nada pôde fazer: 2 a 0.

Haaland sequer sai do banco e Kevin De Bruyne fecha o placar

​ Foto: Divulgação / Manchester City

Ainda no fim do segundo tempo, De Bruyne ampliou. Aos 81, o camisa 17 encontrou um espaço e finalizou da entrada da área após assistência de Grealish. O chute rasteiro entrou no canto direito e a partida terminou em 3 a 0 para os Citizens.

O atacante Haaland, destaque e artilheiro do City na temporada, nem precisou sair do banco de reservas, uma vez que o time dominou do início ao fim. Assim, Pep Guardiola conseguiu poupar o jogador.

Agora, o City aguarda pelo sorteio para definir o adversário das quartas da Copa da Inglaterra. Antes disso, porém, o time de Manchester volta a campo na Premier League, contra o Newcastle, em casa, no próximo sábado (4). O time de Guardiola é vice-líder da Premier League, com dois pontos a menos do que o Arsenal.