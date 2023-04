Os melhores goleiros das Copas, de Ballesteros a Courtois

Um bom goleiro tem papel fundamental em qualquer equipe, essa posição é tão importante como qualquer outra dentro de campo. Graças às habilidades de um goleiro, grandes times podem sair vitoriosos de uma partida.

Na Copa do Catar conheceremos o mais novo detentor desta honra, mas até lá já pode apostar na esports bet na seleção que em sua opinião possui o melhor goleiro do Mundial.

Há um certo equilíbrio e imprevisibilidade nessa disputa, mas o goleiro Alisson do Brasil é um bom palpite. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) desde 1930, época da primeira Copa do Mundo, elege o melhor goleiro do torneio. A partir de 1994 essa premiação passou a se chamar Prêmio Yashin, uma homenagem póstuma ao fantástico goleiro soviético Lev Yashin.

Desde 2010 essa premiação especial para esses astros da bola, verdadeiros destaques em qualquer Copa, passou a se chamar “Luva de Ouro”.

Os agraciados com essa premiação entre 1930 e 1966 foram os seguintes:

1930 – Enrique Ballesteros (Uruguai)

1934 – Ricardo Zamora (Espanha)

1938 – Frantisek Planicka (Tchecoslováquia)

1950 – Roque Maspoli (Uruguai)

1954 – Gyula Grosics (Hungria)

1958 – Harry Gregg (Irlanda do Norte)

1962 – Viliam Schrojf (Tchecoslováquia)

Confira um resumo Copa a Copa

1966

O goleiro inglês Gordon Banks conquistou com a seleção inglesa sua primeira e única Copa do Mundo em 1966. Uma de suas defesas mais famosas foi de uma cabeçada de Pelé durante a Copa do México em 1970, quando a seleção canarinho derrotou a equipe inglesa por 1 a 0.

1970

O espetacular goleiro uruguaio Mazurkiewicz foi agraciado pela Fifa na Copa do Mundo do México. Ele inclusive jogou no Atlético Mineiro entre os anos de 1972 e 1974.

1974

O goleiro alemão Sepp Maier não só ganhou o prêmio de melhor goleiro na Copa do Mundo da Alemanha como também de campeão do torneio com sua seleção.

1978

Considerado um dos maiores goleiros na história da Argentina, Ubaldo Fillol apelidado de “El Pato” foi o eleito na Copa do Mundo da Argentina. Chegou a jogar no Flamengo de 1984 a 1985.

1982

O italiano Dino Zoff fechou o gol na Copa de 1982, garantindo à seleção italiana seu terceiro título mundial. Zoff também fez parte do esquadrão italiano que perdeu a final para o Brasil em 1970.

1986

Na Copa do Mundo do México, o arqueiro belga Jean-Marie Pfaff levou para casa o prêmio de melhor goleiro do torneio, levando a Bélgica a conquistar o quarto lugar, melhor colocação do país até então.

1990

A Copa de 90 realizada na Itália teve a curiosidade de ter dois goleiros com o prêmio máximo, o costa-riquenho Luis Gabelo Conejo e o lendário argentino Sergio Goycochea.

1994

A Copa do Mundo de 1994 realizada nos Estados Unidos nos traz boas lembranças já que ali ganhamos o tetra e os belgas também tiveram seu prêmio dado ao excelente goleiro Michel Preud'homme, lenda do Standard Liège.

1998

Na Copa de 98, a França não só ganhou pela primeira vez essa competição como também teve seu goleiro Fabien Barthez eleito o melhor goleiro.

2002

Nesta Copa inédita realizada em dois países simultaneamente, Japão e Coréia, o Brasil conquistou o penta. Apesar do título brasileiro, quem levou mais prêmios foi o goleiro alemão Oliver Kahn, que além de levar a luva de ouro, também ganhou o prêmio de melhor jogador desse mundial.

2006

A Copa realizada na Alemanha teve o italiano Gianluigi Buffon eleito o melhor goleiro do torneio, dando também o tetracampeonato para a Itália.

2010

Na África do Sul o goleiro espanhol Iker Casillas foi o eleito e sua seleção ganhou pela primeira vez uma Copa do Mundo.

2014

Manuel Neuer foi o eleito nessa Copa do Mundo realizada no Brasil e que tanta tristeza trouxe para nós torcedores. O lendário goleiro do Bayern de Munique também capitaneou a seleção alemã a conquistar seu tetracampeonato mundial.

2018

Mais uma vez um goleiro belga foi eleito o melhor de uma Copa do Mundo. Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que ajudou a levar os Diabos Vermelhos ao terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia, a melhor colocação da seleção belga em Copas do Mundo.