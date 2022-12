Messi x Mbappé: final da Copa coloca gerações de craques do futebol mundial frente a frente

Neste domingo (18), Argentina e França decidem a final da Copa do Mundo de 2022. A partida que acontece neste domingo (18) no Lusail Stadium, às 12h, dará o título de tricampeão para o vencedor. Dentro de campo, outro grande duelo é disputado por Lionel Messi e Kylian Mbappé - um protagonista de uma geração e o outro o possível dono de uma nova era.

Companheiros no Paris Saint-Germain, Messi e Mbappé dividem o ataque da equipe francesa, juntos somam 30 gols entre Campeonato Francês e Liga dos Campeões nesta temporada.

Os craques também têm dividido torcidas por todo mundo. Há torcedores brasileiros de Messi, mas que ao mesmo tempo não deixam de lado a rivalidade contra os hermanos. Outros, aqueles que não querem ver os franceses levantaram a taça por serem um forte candidato a brigar, em um futuro próximo, contra o Brasil por um hexacampeonato.

Última dança

Lionel Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol e agora tem a chance, pela segunda e última vez, de conquistar um Mundial. Em 2014, ficou com o vice da competição após perder para a Alemanha por 1 a 0 na final no Brasil.

Nesta Copa, mesmo aos 35 anos, o argentino faz sua melhor campanha em Copas, liderando a a lista de artilheiros da competição junto com o rival francês e conduzindo a Argentina à uma reação, após a derrota para a Arábia Saudita na estreia no Catar.

Pela Albiceleste, Messi disputou 170 partidas em competições oficiais e amistosos. Foram cinco Copas do Mundo, cinco Eliminatórias Sul-Americanas, seis edições da Copa América e uma Olimpíada, com 96 gols anotados. Recentemente, se tornou o maior artilheiro da seleção no Mundial, com 11 gols, recorde que antes era de Batistuta, que tinha 10. E está cinco gols atrás de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história competição.

Aos 35 anos, ele disputa sua última edição de Copa do Mundo como jogador e conta com o apoio do plantel, ex-jogadores e torcedores de todo o mundo para conquistar este título, que coroa uma grande carreira.

Em entrevistas dadas a veículos de comunicação e até em publicações na internet, ex-companheiros e jogadores do argentino declararam apoio ao atleta por toda sua história no futebol.

Nova geração

Já Mbappé, ainda jovem e com muita lenha para queimar, vive uma fase incrível e é candidato a conduzir a nova geração de grandes jogadores do futebol. Com apenas 23 anos, o atacante faz uma Copa brilhante e também está no pódio dos artilheiros.

Aos 19 anos, apareceu pela primeira vez vestindo a camisa dos Bleus no Mundial de 2018 e sendo um dos protagonistas. Nesta Copa, sendo o principal jogador, chegou a nove gols em Copas, se tornando o segundo maior artilheiro do país na competição, atrás apenas de Just Fontaine, que tem 13. Atualmente Mbappé tem 66 jogos com a camisa francesa e 33 gols.

O jogador tem a chance de igualar Pelé, se tornando o segundo jogador mais jovem a conquistar um bicampeonato mundial (o brasileiro conquistou o segundo título com 21 anos). No futuro, pode também igualar o Rei com três títulos mundiais.

A expectativa para o futuro do futebol passa por Mbappé, que há anos faz parecer que tudo é fácil e simples.

Segundo duelo em Copas

A última vez que as seleções se encontraram na Copa do Mundo foi em 2018, nas quartas de final. A partida terminou em 4 a 3 para os franceses com uma grande atuação de Mbappé, que marcou dois gols. Messi chegou a participar de um dos gols dos hermanos com uma assistência e uma participação direta no lance do outro gol.