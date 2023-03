Destaque do Lecce, Gabriel Strefezza ressalta motivação e projeta confronto contra Internazionale

O grande destaque do Lecce no retorno à Serie A nesta temporada tem sido o brasileiro Gabriel Strefezza. Com sete gols, é o artilheiro da equipe na competição e vem comandando o setor ofensivo, assim como fez na temporada passada, quando o clube conquistou o título da Serie BKT.

Nesta edição da Serie A, Lecce tem sido um incômodo para os clubes grandes. Dos seis primeiros, somou pontos contra todos, com exceção da Inter de Milão, quando perdeu por 2 a 1 com gol no último lance na primeira rodada. Strefezza ressalta que, apesar do preparo do elenco ser o mesmo, a motivação para estes jogos é diferente.

"O nosso preparo é igual para todas as partidas, mas a motivação para os confrontos contra as equipes grandes é maior. Temos uma motivação a mais porque são jogos diferentes, a Itália inteira está assistindo e queremos tirar pontos deles. E acredito que nosso time está se saindo bem contra os grandes, conseguindo somar pontos, que acaba fazendo a diferença lá na frente", relatou.

No próximo domingo, o brasileiro vai ao Giuseppe Meazza com o Lecce para encarar a Inter em busca de somar pontos contra a única equipe dos seis primeiros que ainda não empatou ou venceu. O atacante acredita que o elenco evoluiu com o decorrer do campeonato e projeta o confronto em Milão.

"Agora somos um time mais maduro, estamos em uma crescente no campeonato, inclusive fazendo bons jogos contra equipes que brigam lá em cima. Sabemos o quão difícil vai ser esse confronto com a Inter, ainda mais no Giuseppe Meazza, mas estamos muito motivados para ir para Milão, dar nosso máximo e buscar um resultado positivo", encerrou.