Milan vence Atalanta em retorno de Ibrahimovic

O Milan recebeu neste domingo (26) a Atalanta, em confronto direto na briga pelo G-4 e vaga na próxima UEFA Champions League. A equipe mandante venceu por 2 a 0 e se consolidou de vez na zona de classificação para a competição mais importante do mundo. O time Rossonero chega a 47 pontos e assume o terceiro lugar do Campeonato Italiano.

A partida também foi marcada pelo retorno de Ibrahimovic aos gramados. O craque sueco não entrava em campo desde maio de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho.

O jogo

Os donos da casa abriram o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Kalulu lançou para Giroud fazer o pivô. O francês tocou para Theo Hernández soltar uma pancada na trave, a bola bateu nas costas do goleiro Musso e entrou: 1 a 0 para o Milan.

A Atalanta não conseguiu impor seu jogo contra o terceiro colocado do Italiano e teve dificuldades para atacar. A equipe de Bérgamo não finalizou no gol defendido por Maignan e viu o Milan dominar a partida durante todo o primeiro tempo.

No segundo tempo, aos 28 minutos, a torcida do Milan foi a loucura com a entrada de Zlatan Ibrahimovic, que substituiu Giroud. O ídolo sueco, aos 41 anos, fez seu primeiro jogo após se recuperar de uma cirurgia no joelho, que o afastou dos gramados por nove meses.

​Aos 41 minutos, Rafael Leão recebeu pelo meio e deu um tapa de primeira para achar Junior Messias, que ganhou na corrida, saiu na cara do gol e tocou de cavadinha na saída do goleiro Musso para dar números finais ao confronto: 2 a 0 para o time Rossonero.

Agenda

​O Milan volta a campo no próximo sábado (04), fora de casa, contra a Fiorentina, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano, antes de encarar o Tottenham na Inglaterra, pela jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. A Atalanta volta a campo também no próximo sábado, às 14h (horário de Brasília), quando recebe Udinese.