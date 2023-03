Lazio sofre, vence Sampdoria e entra no G-4 da Serie A

Lazio e Sampdoria se enfrentaram nesta segunda-feira (27), pela vigésima quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Em jogo fraco tecnicamente, Luis Alberto marcou o único gol da partida.



Com a vitória, a Lazio chegou aos 45 pontos, na quarta colocação. A equipe de Maurizio Sarri entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, ultrapassando a rival Roma, que tem um jogo a menos. Já a Sampdoria vê o rebaixamento cada vez mais próximo. A equipe de Gênova permanece na penúltima posição, com apenas 11 pontos ganhos.

O jogo

O primeiro tempo foi de muitos erros e poucas chances de gol. A Lazio teve mais a bola e controlou o jogo. Já a Sampdoria ficou recuada e não conseguiu sair nos contra-ataques com eficiência.



A única grande oportunidade da primeira etapa foi aos 40 minutos. Felipe Anderson aproveitou erro na saída de bola e chutou para defesa do goleiro Audero. No rebote, Pedro mandou na trave. A bola ainda sobrou para Immobile que chutou, de mal jeito, por cima do gol.



O segundo tempo começou com a Sampdoria adotando uma postura mais ofensiva. Aos 7 minutos, Gabbiadini ficou livre, de frente para o goleiro, mas chutou em cima de Provedel. Mas foi só, depois dos 15 minutos a Lazio retomou o controle do jogo.



A primeira chance clara do time da casa, no segundo tempo, veio com Immobile. O atacante, que não teve uma noite inspirada, recebeu livre, na pequena área, mas isolou. Aos 22, Marusic tabelou com Milinkovic-Savic, recebeu sozinho na area, mas chutou para fora. A Lazio insistia, mas esbarrava nos erros de finalização e nas defesas do goleiro Audero



No entanto, aos 35, veio a recompensa. Depois de bate-rebate, a bola sobrou, limpa, na entrada da área, para Luis Alberto. O espanhol arriscou e acertou um belo chute no ângulo, 1 a 0. Depois do gol, a Lazio controlou as ações e não sofreu nenhum perigo. Fim de jogo e vitória do time da casa.

Próximos jogos

O próximo confronto da Lazio será contra o líder Napoli, na sexta-feira (03), às 16h45, fora de casa. Já a Sampdoria vai enfrentar a Salernitana, no domingo (05), às 11h, em casa.