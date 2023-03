Atlético de Madrid vence Girona com gol de Morata

Na noite desta segunda feira na Espanha foi realizado jogo entre Atlético de Madrid e Girona. Na Catalunha, no Estadi Montilivi casa do Girona, o Atleti saiu vitorioso com gol de Morata nos acréscimos da segunda etapa. Na primeira etapa pouca coisa aconteceu o ritmo de jogo aumentou na segunda etapa de jogo com o dois times buscando fazer o gol que mostrava ser muito necessário para coroar a bela partida entre as eqquipes espanholas.

O time de Madrid veio para a partida com uma estratégia clara arrancar pelo menos um ponto da equipe da casa. para isso Simeone que teve seu contrato reestruturado, passando a ganhar menos, para que a equipe traga mais jogadores no próximo ano, resolveu entrar com uma linha de cinco na defesa contra um girona que é mais reconhecido por ser reativo e pouco propor o jogo.

Do lado dos catalães , o técnico Sanchez Muñoz resolveu apostar em um esquema mais aguerrido, veio com um 4-1-4-1, a la corinthians de Tite, com a intenção de vencer o jogo em casa. O girona parecia não temer o Madrid e logo mostrou dentro de campo que a opção por um esquema com mais jogadores no meio iria se sobressair a um atleti que esperava o ataque advesário e dava espaço para o Girona encaixar ataques surpreendentes. Porém, era preciso mais qualidade de seus atacantes para vencer os colchoneros.

A equipe de Simeone só mudou sua postura mais defensiva no segundo tempo quando o centroavante de ofício Alvaro Morata entrou para alegria de uns e trizteza de outros. Co morata mutas vezes enfiado dentro da área adversária os defensores se posicionavam de maneira a deixar outros jogadores livres , tendo em vista que compensa mais marcar o artilheiro advesário para não levar o golzinho destruidor de bons jogos e perder seu décimo primeiro jogo no campeonato.

Com o acréscimo de oito minutos dado pelo árbitro , simeone orientou seus comandados para que procurasse mais o centroavante epanhol que por sua vez está em otima fase. O gol saiu de escanteio. Depois de uma boa jogada pelo lado direito do ataque a bola sobrou livre na área adversária para Saúl meia dos colchoneros bater para o gol porém a bola desviou e um defensor do girona resultando em escanteio. Cobrança curta que foi par os pés de angel Correa o argentino levantou a cabeça com calma olhou morata livre e cruzou em seu pé. O artilheiro só precisou encostar na bola que com seu leve desvio foi pra rede.

Na próxima rodada de LaLiga o Atlético receberá o valencia décimo setimo colocado a apenas um ponto da zona de rebaixxamento espanhol . Está marcado para as 17h do sabado dia 18. Já o Girona, irá viajar para enfrentar o Rayo vallecano no próximo sabado as 12h.