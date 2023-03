Com dois gols de Memphis e Morata, Atlético de Madrid goleia Sevilla no Metropolitano

O Atlético de Madrid aplicou um tremendo chocolate para cima da equipe do Sevilla com um estrondoso e sonoro 6 a 1 sobre o rival nesta tarde para noite de sábado em Madrid no Civitas Metropolitano, em partida da vigésima quarta rodada do campeonato espanhol 2022/2023. O gol de honra dos andaluzes foi anotado por En-Nesyri. Os gols dos colchoneros foram feitos por Depay (duas vezes), Griezman (um golaço do meio da rua), Carrasco (em sobra na área) e Morata (duas vezes).

A vítória levou o time da casa para terceira posição na tabela do campeonato, cheando aos 45 pontos, ultrapassando assim a Real Sociedad com 44 pontos, o que no final das contas vai render mais dinheiro para o Atleti se terminar nesta posição garantindo também vaga para a próxima liga dos campeões da Europa. Já o Sevilla amarga mais uma derrota que o deixa cada vez mais próximo de um temível rebaixamento em LaLiga. A equipe encontra-se com apenas 25 pontinhos um pouco a cima do almeria que é o primeiro fora da zona da degola.

Simeone completa 613 partidas à frente dos Colchoneros

A noite foi de destaque também par a o treinador da equipe de Madrid “El Cholo” Simeone, que completou 613 partidas a frente do time colchonero, tornando-se o mais longevo técnico da história do clube. O posto era antes do lendário Luis Aragonés , que além de comendar o Atleti foi campeão com a seleção da Espanha na Eurocopa de 2008 e um dos precurssores do tik-taka espanhol, um modelo que hoje vem sendo copiado pelos grandes times europeus.

OAtlético abriu o placar só aos 23 minutos de jogo quando o maestro Griezman recebeu e tocou em profundidade para Menphis abrir o placar de um jogo que vinha morno, com as duas euipes se estudando muito. Já aos 26 , apenas três minutos após o primeiro veio o segundo também em jogada de Griezman mas antes de chegar para Menphis aumentar o placar, houve um passe majestoso de Llorente.

Chegando próximo ao intervalo o Sevilla descontou com um gol de En-Nesyri aos 39 do primeiro tempo. O gol saiu de uma falha da defesa do time da casa. Gueye recebeu na esquerda e cruzou para o artilheiro da equipe estufar as redes. A equipe de Andaluzia foi para o intervalo acreditando até em uma possível virada que não parecia ser tão difícil já que nitidamente o atleti tirava o pé esperando o intervalo para descansar.

Atleti marca quatro somente no segundo tempo

Na volta do intervalo o time da casa entrou pilhado e continuou com seus gols. Com oito minutos de segunda etapa, Griezman, "O Craque" da equipe colchonera recebeu a bola na entrada da área, ajeitou, e de canhota lançou um petardo no ninho da coruja do goleiro Bono da Equipe do Sevilla, uma verdadeira obra de arte, um gol digno de exposição em museus da Europa. Já aos 24 do segundo tempo o Atleti ampliou após Llorente aparecer pela direita e cruzar rasteiro para Carrasco que sem marcação só teve o trabalho de por a bola no fundo da rede.

A equipe da Andaluzia ainda podia ter feito um segundo gol. Teve a sua grande chance aos 28 do segundo tempo com um pênalti que foi cobrado por Rakitic, porém a oportunidade foi desperdiçada assim que ao sair de seu pé direito a bola tomou um rumo inesperado, a trave. Com isso, o animo que já era baixo piorou. O time começou a errar passes e perder a bola em jogadas displicentes de seus meia e seus atacantes que não estavam inspirados na linda noite de Madrid.

Com 30 minutos de jogo do segundo período da partida, Griezman, sempre ele, livre de marcação achou um magnifico passe para Morata sozinho dentro da área. Ao chutar, o goleiro Bono do Sevilla, acabou dando rebote sobrando novamente nos pés de Morata que só teve trabalho de colocar de maneira respeitosa a bola nas redes do Metropolitano pela quinta vez. Aos quarenta e seis, veio o segundo de Morata que apareceu de novo livre de marcação e ainda driblou o ultimo defesor antes de soltar o pé para o fundo da rede fechando assim o caixão do tima da Andaluzia.

O time Colchonero vai enfrentar o Girona na próxima rodada de LaLiga fora de casa no dia 133 de março, novamente no horário das 17h (de Brasilia). Já o Sevilla tem compromisso marcado para a próxima quinta-feira pela liga Europa contra o Fenerbahçe nas oitavas de final. O confronto será na Espanha no mesmo horário.