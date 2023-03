Na Arábia Saudita, Tiago Real completa seis meses sem derrota em casa: “Marca expressiva”

Em sua primeira experiência na Arábia Saudita, Tiago Real ajudou o Hajer Club a alcançar um feito importante. A equipe do meio-campista brasileiro completou seis meses sem derrota em casa pela segunda divisão nacional.

O último revés do Hajer em seus domínios aconteceu no dia 12 de setembro de 2022 (1 a 0 para o Al Riyadh). Desde então, o time foi mandante em dez jogos, onde conquistou seis vitórias e quatro empates.

“É uma marca expressiva, que merece ser valorizada. Temos feito bons jogos de maneira geral, mas atuando em casa as coisas têm fluído ainda melhor. A equipe consegue impor o seu jogo e os resultados aparecem. Acredito que isso é mérito de todo o grupo e fico feliz por deixar a minha parcela de contribuição”, contou o jogador.

No último domingo (12), o Hajer superou o Jeddah por 1 a 0, e alcançou a terceira vitória seguida em casa. Titular na partida, Tiago Real valoriza o bom momento na liga nacional.

“Foi uma vitória importante para manter essa sequência positiva em casa. Estamos em um momento muito bom e isso nos dá ainda mais motivação para os próximos desafios. Seguimos trabalhando forte em busca dos nossos objetivos”, finalizou.

Tiago Real chegou ao Hajer Club no segundo semestre de 2022, após defender a Chapecoense. O meia também vestiu outras camisas importantes do futebol brasileiro, como as de Coritiba, Palmeiras, Bahia e Vitória. No exterior, ele ainda atuou pelo Al-Muharraq, do Bahrein.