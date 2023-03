Primeira mulher a marcar no Olímpico de Roma, Salma pede correção de erros do Barça: "Volta será difícil"

No seu sexto jogo das quartas de final da UEFA Women's Champions League, o Barcelona manteve o favoritismo e apesar do placar magro, venceu a estreante Roma, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. Salma Paralluelo foi a responsável pelo 12º segundo triunfo em todas as competições das Culés. Além disso, o seu nome já está escrito: a primeira mulher a marcar no Olímpico, que teve a maior presença de público para o futebol feminino na Itália, com 39.454 pessoas.

Números e marcas não tiraram a concentração da jovem jogadora de 19 anos. Salma reforçou a quantidade de chances perdidas da equipe blaugrana, além de dar certo espaços as adversárias e corrigir os erros para o jogo na Catalunha.

"Perdemos muitas chances. Criamos muitas oportunidades e não podemos perder tantas. Houve momentos em que elas chegaram ao nosso terço final, o que significa que elas poderiam vencer. Temos que continuar trabalhando porque o jogo de volta será difícil, teremos que corrigir nossos erros".

Melhor em campo, Salma aponta receita para avançar de fase

Eleita melhor jogadora da partida, a atacante segue com os pés no chão. Com o fim do gol fora de casa, o Barça possui a vantagem do empate. Contudo, a camisa 17 frisou, novamente, que é preciso corrigir os erros e fazer mais gols.

Foto: Divulgação/Barcelona

"Temos que aperfeiçoar as áreas em que erramos, principalmente no que diz respeito à conversão de chance, para que possamos marcar mais gols e não sofrer tanto."

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (29), às 13h45, no Camp Nou.