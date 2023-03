Barcelona vence Real Madrid fora de casa e abre vantagem na Copa do Rei

No primeiro combate da semifinal da Copa do Rei da Espanha nesta quinta-feira (02), o Barcelona foi até o Santiago Bernabeu e venceu o Real Madrid por 1 a 0, com gol contra do brasileiro Éder Militão ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Barcelona encerrou a sequência negativa de duas derrotas na Europa League e LaLiga, venceu o maior rival e de quebra, abriu vantagem na semifinal da competição, podendo empatar no jogo da volta que ainda sim, estará classificado para decisão da Copa do Rei.

Já o Real Madrid chegou ao segundo confronto sem vitória, no qual empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid no fim de semana pelo Espanhol.

Duelo com poucas finalizações certas

Aos 28 segundos, Modric recebeu passe em profundidade, entrou na área e finalizou na rede pelo lado de fora, mas o bandeira já havia marcado impedimento. Os primeiros momentos começaram de forma emocionante.

Aos 11', outra jogada irregular. Vini Júnior cruzou para Benzema, que dominou no peito e mandou para o fundo do barbante, mas o francês estava em posição irregular.

O primeiro e único gol aconteceu aos 25', quando Kessié recebeu, entoru na área e finalizou. A bola desviou no brasileiro Éder Militão e morreu no fundo da meta madridista. Ainda foi revisado pelo VAR, mas foi confirmado. Aos 40', Kroos lançou para Carvajal dentro da área e o lateral finalizou de primeira, mas por cima da meta do Ter Stegen.

O Real Madrid seguiu tentando o gol no segundo tempo, mas a equipe da capital não atingiu o alvo, que era a meta catalã. Aos 56', Vini Júnior tentou o cruzamento, a bola foi direto para o gol e Ter Stegen afastou.

O Barcelona quase ampliou aos 71', em lance inacreditável. Ferran Torres cruzou na marca do pênalti, Kessié sozinho, finalizou no canto. A bola tinha direção certa do gol e sem chance para Courtois, mas Ansu Fati jogou de zagueiro e tirou o tento do Barça.

Já no fim, aos 89', Rodrygo levou para o meio na entrada da área e soltou um foguete. A bola saiu com muito perigo. O Real Madrid ainda tentou a pressão na reta final, mas sem sucesso e confirmando a vitória do Barcelona no Santiago Bernabeu.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar toda atenção para LaLiga. Ambos entram em campo no próximo domingo (05). O Barcelona joga primeiro às 12h15, contra o Valencia, no Camp Nou. O Real Madrid atua um pouco mais tarde, às 17h, contra o Bétis, fora de casa.