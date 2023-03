Barcelona confirma favoritismo, vence Roma no Estadio Olímpico e larga na frente nas quartas da UWCL

Roma e Barcelona se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League Feminina. Em uma bela partida de futebol no Estádio Olímpico de Roma, o Barça teve maior controle das ações e segue firme sonhando com uma vaga nas semifinais da competição.



A grande destaque do jogo foi a jogadora de 19 anos, Paralluelo. Autora do único gol da partida, a camisa 17 esteve presente na maioria das jogadas ofensivas do Barcelona. Ainda no primeiro tempo, foi coroada com o gol, seu primeiro na competição.



Com o resultado, o Barcelona terá a vantagem do empate para o jogo da volta. A partida será realizada no Camp Nou, na próxima quarta-feira (29). A Roma terá que vencer por um gol de diferença para levar o jogo para a prorrogação ou fazer mais de dois gols para se classificar.

Domínio do Barça na primeira etapa

O primeiro tempo foi totalmente controlado pelo Barcelona. A equipe catalã acuou a Roma no campo de defesa e não deu bechas para os contra-ataques. Não à toa, o Braça teve quase 70% de posse de bola e 15 tentativas de chutes contra apenas uma da Roma.



A primeira grande chance foi aos 11 minutos. Paralluelo recebeu na esquerda e bateu firme para defesa da goleira Ceasar. Aos 19, outra boa oportunidade do Barça. Hansen fez um carnaval pela direita, driblou duas marcadoras e bateu forte para outra defesa da goleira da Roma.

O Barcelona seguiu sufocando a e não deixando as italianas jogarem. Com esse volume ofensivo, o gol era só uma questão de tempo. E ele veio. Aos 33 minutos, Paralluelo recebeu na entrada da área e bateu colocado sem chances para Ceasar, 1 a 0 Barcelona.



Roma melhora no segundo tempo

A segunda etapa começou com o Barcelona martelando. Aos 8 minutos, Oshoala cabeceou para o chão e obrigou Ceasar a fazer grande defesa. Aos 15, mais uma chegada da centro-avante. Depois de cruzamento na área, ela cabeceou, mas Linari salvou em cima da linha.

Depois dos 15 minutos a Roma melhorou na partida e criou algumas chances de perigo. Aos 26, Haavi recebeu na área pela esquerda e bateu para boa defesa de Paños. Aos 36, depois de saída errada da goleira, a bola ficou para a brasileira Andressa que bateu perto da trave.



Minutos depois, aos 38, a bola ficou limpa para Giugliano que arriscou de fora da área. A bola tinha endereço, mas Paños salvou. E ainda teve espaço para mais. No último minuto da partida, aos 48, Giacinti recebeu passe, ficou cara-a-cara com a goleira, chutou firme, mas Paños conseguiu espalmar. FIm de jogo e vantagem do Barcelona.

Alexia Putellas segue fora



A grande estrela do Barcelona e, duas vezes seguidas, eleita pela FIFA, melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas ainda não voltou a campo. Ela sofreu uma lesão no joelho em julho do ano passado e a expectativa é de que ficasse pelo menos 10 meses parada. No entanto, em fevereiro, a jogadora voltou a treinar e espera-se que ela possa ser relacionada nas semifinais da Champions, caso o Barcelona avance.



Próximos jogos



A Roma vai ter uma semana de descanso. A equipe da capital italiana volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 13h45, contra o Barça, na partida da volta, na Espanha. O Barcelona vai ter mais um grande desafio pela frente. A equipe catalã vai enfrentar o rival Real Madri, no sábado (25), às 14h15, em casa, pela vigésima terceira rodada da Liga Iberdrola; a primeira divisão do Campeonto Espanhol Feminino.