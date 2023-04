Barcelona não consegue sair do zero contra Girona em LaLiga

Não foi umas das noites mais proveitosas do Barça. O time catalão ficou no empate por 0 a 0 contra o Girona, mas continua longe do segundo colocado da LaLiga. Pecando na falta de criatividade, o Barcelona criou poucas chances e mesmo assim parou no goleiro Cazzaniga.

Cazzaniga evita a inauguração do marcador

O Barcelona começou impondo a sua superioridade e nos primeiros minutos, já tinha finalizado em direção a rede. Lewandowski pegou a sobra e mandou por cima. No outro lado, o Girona conseguia se sustentar e montou um forte bloqueio defensivo.

Diante disso só voltamos a ter emoção na partida apenas nos momentos finais da primeira etapa e Cazzaniga começou a ser um dos nomes no jogo. Começando com uma defesa com os pés após uma batida de Ansu Fati, mandando ao escanteio.

No lance seguinte, mais uma vez o goleiro do Girona evitou a abertura do placar. No escanteio, Raphinha cobra e Ronald Araújo cabeceou firme, Cazzaniga de forma espetacular, tirou em cima da linha. Ansu Fati ainda tentou nos acréscimos, mas a bola subiu demais. Diante disso o primeiro tempo terminou zerado.

Poucas emoções na segunda etapa

No retorno dos vestiários, o Barça seguia em cima do adversário, mas sempre pecava nas finalizações. Mais uma vez Raphinha cobra a falta e Eric Garcia subiu mais que toda a defesa, mas testou pra fora.

Vendo que os donos da casa tinham dificuldades de marcar o seu gol, o Girona aproveitou os contra ataques e por volta dos dez minutos, Cattelanos conseguiu perder um gol inacreditável. O atacante foi acionado sozinho e de frente para meta, só ele e Ter Stegen, mandou no lado direito da trave.

O tempo foi passando e a pressão barcelonista diminuía e quando chegava, pecava na falta de criatividade. Lewandowski não conseguia reelembrar os bons tempos de marcador e era um dos piores em campo.

Apenas nos acréscimos que o Barça chegou e por duas vezes desperdiçou a chance de pelo menos sair com a vitória. Primeiramente, Gavi subiu e meteu de cabeça, à queima roupa, Cazzaniga deu um tapa incrível. Na última finalização, Lewa tentou de calcanhar e a bola saiu no lado esquerdo. Então o placar ficou mesmo no zero, em tarde de futebol sofrível do Barcelona.