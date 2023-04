Xavi lamenta : "É uma noite difícil de digerir"

A derrota dos comandados por Xavi Hernandez foi da pior maneira possível. Os catalães perderam por 4 a 0 para seu arquirival o Real Madrid, nesta quarta-feira (5), o que quebrou o embalo da equipe do barçana competição e os eliminou. O artilheiro de Madrid Karim Benzema , marcou três vezes , Vini JR. marcou o seu também , na goleada aplicada pelo Real em cima do seu rival em pleno estádio do Camp Nou em Barcelona.

Para Xavi foi ua derrota amarga. Também comentou sobre o quanto a equipe ainda é imatura. "Dói em todos nós. Na primeira parte estivemos muito bem, mas em uma transição o Madrid aproveitou para fazer o primeiro, mas foi o segundo que nos matou. Tem detalhes que a gente tem que saber competir melhor. A equipe tem dado tudo, mas no segundo tempo nos faltou maturidade. O Real Madrid tem um grande time e, sem jogar bem, fez 1 a 0 no primeiro tempo. Eles são uma grande equipe e hoje mostraram isso. Se você desperdiça chances contra eles, essas coisas acontecem."

Ao ser perguntado sobre as atitudes de vini jogador do real o técnico catalão comentou que não iria ficar falando muito. "Não quero polêmica alguma. Ele é um jogador extraordinário e não sou ninguém para me meter. Ele tem um treinador e um clube que lhe dirão como se comportar. Não sou eu."

O treinador barcelonista ainda teve tempo de diminuir o resultado do rival salientando que irá ser campeão e isso é mais importante. "No ano passado ganhamos de 4 a 0 deles e não conquistamos nada. Este ano podemos vencer a LaLiga. O resultado é grande, mas demos tudo. Estou orgulhoso dos jogadores"

Por último deixou claro que é um professor corajoso e otimista em relação a seus alunos. "Não tenho medo que esse resultado nos marque. Se ganharmos a LaLiga e a Supercopa, já é uma temporada muito boa. Já estamos pensando no Girona."

Sequência

O barcelona enfrentará o Girona no próximo fim de semana pela LaLiga,na qual é o líder a frente do Real, após essa vexatória eliminação para seu maior rival em uma competição nacional de extrema importância para o revitalizado elenco.Já o Real Madrid segundo colocado do campeonato espanhol irá ter pela frente o embalado Villareal no Santiago Bernabéu no sábado.