Roger Schmidt reclama de arbitragem em partida contra Inter

O Benfica sofreu uma derrota em casa por 2 a 0 na partida de ida das quartas para a Inter de Milão e após a partida o técnico Roger Schmidt falou em coletiva após o resultado adverso.

Projetando a partida de volta e analisando o desempenho de sua equipe, Roger foi pessimista dizendo ser difícil o confronto da volta.

"Na Itália temos de ganhar. Não é o melhor para um jogo de volta, mas continuamos a acreditando. Hoje foi um jogo equilibrado, com oportunidades, começamos bem com pressão, mas sofremos um gol. Depois não foi fácil, eles passaram a jogar em contra-ataque. Os jogadores deram tudo, mas não é fácil. A Inter é uma equipe organizada, coloca muitos jogadores atrás da bola. Depois houve o pênalti, e nós tivemos azar com as decisões do árbitro, podíamos ter tido um pênalti também. Temos que aceitar o resultado. Vamos dar o nosso melhor na segunda partida."

Sobre a projeção da segunda parte do confronto, o alemão disse que sua equipe precisa fazer o jogo perfeito.

"É difícil passar, mas claro que sim. Acreditamos que temos uma chance. Precisamos de um jogo perfeito. Temos de jogar no ataque, mas também defender. Vamos dar o nosso melhor para voltar a entrar na partida."

Jogo da volta

O jogo da volta será na Itália, no próximo dia 19, quarta-feira, às 16h (Brasília), direto do Giuseppe Meazza.