Roger Schmidt e jogadores do Benfica elogiam vitória fora de casa e equipe do Brugge

Após a vitória do Benfica sobre o Club Brugge por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira (15), o treinador do clube português, Roger Schmidt, e os jogadores Gonçalo Ramos e João Mário concederam entrevista coletiva e se orgulharam da partida realizada pela equipe, mas estão focados para o jogo de volta.

O técnico alemão destacou a vitória fora de casa e como a equipe jogou. “Quando você joga a primeira mão de uma eliminatória fora de casa e ganha é um primeiro passo muito bom. Estamos no intervalo, só 5%. Mostramos hoje que acreditamos em nós mesmos. No início tivemos alguns dificuldades. O Brugge fez muita pressão, mas mesmo assim mostramos qualidade. No final do primeiro tempo, controlamos a partida e avançamos, conseguimos criar oportunidades. Ainda poderíamos ter marcado na primeira etapa. No segundo tempo, fomos bem, marcamos de pênalti. Foi muito importante fazer o segundo gol”.

Lesões

Roger Schmidt também falou sobre as saídas de Gonçalo Ramos e Rafa, que vinham de lesões e foram substituídos aos 19 da segunda etapa. Gonçalo Guedes e David Neres entraram no lugar, o brasileiro fez o segundo gol das Águias.

“Foi por gestão física, vinham ambos de lesões. O Guedes e o Neres também são jogadores de topo, estavam frescos e deram uma nova energia ao ataque. O Neres marcou um golo muito bom, é sempre positivo ter jogadores de qualidade no banco”, explicou Schmidt.

Jogadores elogiam Brugge

Gonçalo Ramos e João Mário reiteraram a qualidade dos belgas e que nada está decidido ainda.

"Foi importante vencer este jogo fora, contra uma equipa forte. Fizemos um grande jogo, marcamos dois gols, mas é apenas a primeira parte", destacou o meia.

"É sempre bom começar as eliminatórias com vitória, ainda por cima fora de casa. Mas ainda não está fechado, foi um bom primeiro passo. O Brugge é uma equipa perigosa e tudo pode acontecer no estádio da Luz", completou o atacante.

O jogo de volta entre os dois times acontece no dia 7 de março, às 17h.