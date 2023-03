Benfica goleia Brugge e avança às quartas da Champions

O Benfica está novamente nas quartas de final da Uefa Champions League. Os Encarnados venceram o Club Brugge por 5 a 1, 7 a 1 no agregado, nesta terça-feira (7), e agora espera o sorteio da próxima fase para saber seu próximo confronto na maior competição de clubes. Os gols foram marcados por Rafa Silva, Gonçalo Ramos, duas vezes, João Mário e David Neres para o Benfica e Meijer para o clube belga. O jogo aconteceu no Estádio da Luz.

Desde o começo da era moderna da Champions, em 1992, é a primeira vez que o Benfica se classifica em duas temporadas seguidas às quartas de final do torneio. Com o primeiro gol feito na partida, a equipe chegou a incrível marca de 100 gols nesta temporada.

Domínio benfiquista

Logo no primeiro minuto, o Benfica já abriu o placar com João Mário, porém, Gonçalo Ramos estava impedido no começo da jogada e o gol foi anulado. Mas no fim da primeira etapa, as Águias ainda conseguiram fazer 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 37, com Rafa Silva. Ele driblou dois zagueiros e chutou de trivela no cantinho.

O 2 a o veio nos acréscimos. Gonçalo Ramos deixou dois marcadores para trás, chutou e marcou seu primeiro gol.

Rolo compressor

No começo da segunda etapa, aos 11, Gonçalo Ramos marcou mais um. Grimaldo cruzou rasteiro e o atacante bateu de primeira no canto e fez o 3 a 0. O quarto gol veio de pênalti, aos 25. Gilberto foi derrubado dentro da área e na cobrança João Mário deslocou o goleiro Mignolet.

O 5 a 0 veio com um brasileiro. Após bela jogada, João Neves tocou para David Neres, que finalizou rasteiro no cantinho.

Gol de honra

Já no fim da partida, aos 41, os belgas fizeram seu gol de honra. Meijer chutou de primeira no ângulo e marcou um golaço. Após o 5 a 1, não houve mais nenhuma chance de perigo.

Sorteio da próxima fase

Agora, o Benfica espera o sorteio das quartas de final para conhecer o próximo adversário. O sorteio acontece no dia 17 de março.