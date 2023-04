Bernardo Silva valoriza classificação do Man City e projeta semifinais: "Vamos lutar"

Na tarde desta quarta-feira (19), o Manchester City empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique e garantiu sua classificação para as semifinais da Champions League. A equipe de Pep Guardiola vai enfrentar o Real Madrid, maior campeão da competição na busca pelo título.

Bernardo Silva, meia da equipe inglesa, valorizou o resultado e comemorou a classificação.

"Lutamos até fevereiro porque não conseguimos entrar naquela sequência habitual que tínhamos antes de vencer dez a 15 jogos seguidos, mas agora estamos muito consistentes. Sentimos que temos hipóteses em todas as competições e vamos para eles", disse o jogador.

“Estamos naquele ponto da temporada em que, se você perder o desempenho em um jogo, estará fora da competição. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar muito para trazer alguns títulos para casa. vitória após vitória, essa confiança é muito importante e precisamos mantê-la assim", completou Bernardo.

O atleta ainda projetou a semifinal e comentou sobre a dificuldade do confronto.

"Vamos lutar, com certeza. Sempre lutamos, mas sentimos que a equipe está muito, muito confiante no momento. Acho que estamos passando."

Treinador multicampeão pelo City, o espanhol Pep Guardiola busca a única taça que lhe falta a frente dos citizens. O comandante citou sobre a luta da equipe em busca do título inédito.

"Três anos seguidos, [estamos] nas semifinais da Champions League Lutamos muito no primeiro tempo. Lutamos pela esquerda com Coman e todos. Eles tiveram uma ou duas chances antes do pênalti , mas defendemos muito bem dentro da área. O segundo tempo foi muito, muito melhor."

As semifinais da competição retornam nos dias 9, 10, 16 e 17 de maio, onde conheceremos os finalistas da competição de clubes mais importante do mundo