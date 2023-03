Lea Schüller faz de cabeça e dá vantagem ao Bayern de Munique contra Arsenal na Champions Feminina

O Arsenal não foi páreo ao Bayern de Munique e perdeu por 1 a 0, na Alianz Arena. O cabeceio Lea Schüller fez a diferença entre as equipes aqui, mas ao longo dos 90 minutos as Gunners criaran chances suficientes para oferecer muita esperança no jogo de volta no Emirates Stadium.

Schuller marca na primeira etapa

E a Allianz Arena foi uma visão imponente no pontapé inicial, com suas ondas de barulho, seu esquema futurista de iluminação vermelha, em uma multidão que chegava a 20.000 pessoas. Taticamente, sempre houve um certo frisson extra nesses grandes jogos da Liga dos Campeões, uma sensação de entrar no desconhecido.

Esta foi a primeira vez que Bayern e Arsenal se enfrentaram em um jogo oficial e, além de se conhecerem individualmente, também havia um certo nervosismo em ambos os lados às vezes que se manifestava em alguns toques desalinhados e defesas levemente frenéticas.

Em vez disso, seis minutos antes do intervalo, Maxi Rall teve permissão para cruzar de uma posição profunda na direita, procurando a jogada inteligente de Schüller. A jogadora alemã cabeceou firme e garantiu a vitória parcial na primeira etapa.

Bávaros seguram vantagem

Com o decorrer do segundo tempo, o Arsenal começou a se impor. O jogo abriu um pouco, o Bayern parecia cair cinco jardas e de repente eram Wälti e Little com espaço para operar, Stanway e Zadrazil acampados na entrada da própria área. Foord conseguiu isolar Rall no um contra um e acertou a trave aos 51 minutos com um chute tentadoramente enrolado.

Jonas Eidevall embaralhou , trazendo Victoria Pelova e movendo Katie McCabe para a lateral-esquerda. E assim chegou o período em que o Arsenal realmente deveria ter marcado. Primeiro, Saki Kumagai conseguiu um lançamento espetacular na linha do gol para impedir Blackstenius, enquanto o Arsenal recalamava por um pênalti por um puxão de camisa anterior. Poucos minutos depois, o chute de Leah Williamson foi rebatido de maneira igualmente desesperada por Tuva Hansen.

Tendo resistido à pressão, o Bayern parecia um pouco mais confortável nos minutos finais, e talvez ambas as equipas parecessem reconhecer que o 1 a 0 não foi um desastre para ninguém.