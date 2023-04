Com show de Mahrez, Manchester City atropela Sheffield United e está na final da FA Cup

O show dessa vez não foi de Haaland, mas de outro craque. Mahrez marcou três gols no Sheffield United e o Manchester City venceu por 3 a 0, no Estádio de Wembley. Agora o time do lado azul de Manchester espera o confronto de amanhã entre United e Brighton, podendo ter derby na decisão da Copa da Inglaterra.

City tenta, mas só no fim, Mahrez anota

O jogo começou como já era esperado com o time estrelado do City pressionando o modesto time da segunda divisão inglesa. Diante disso era questão de tempo que o gol saísse. Entretanto demorou um pouco pra sair.

Na metade da primeira etapa, o confronto seguia com o Manchester mais presente no campo de ataque e em duas oportunidades quase que abria o marcador. Primeiramente em um chute rasteiro de longe, que passou muito longe. Na tentativa seguinte, Julio Álvarez arriscou colocado, mas o goleiro Wes Foderingham espalmou pra fora.

O jogo se acalmou um pouco, mas o City continuava com a posse de bola. Enquanto o Sheffield era guerreiro e se segurava. No entanto, isso durou até perto dos acréscimos, quando Jebbison derrubou Bernardo SIlva na área e o árbitro marcou a penalidade. Mahrez foi pra cobrança e deslocou o goleiro, então só restando o término da primeira etapa.

Mahrez brilha e Citizens atropelam o Sheffield

O City retornou para a segunda etapa com a mesma fome de gols e a tentativa inicial surgiu nos pés de Haaland. O matador se jogou na bola, tentando pegar o cruzamento de carrinho, mas a bola saiu perto da trave.

As chances continuaram aparecendo na jogada trabalhada, até que Mahrez tratou de fazer na jogada individual. Ele tomou a bola no meio, passou de três marcadores e apareceu cara a cara com o goleiro Foderingham. Ele não se amedrontou e colocou no cantinho: 2 a 0.

O dia era mesmo de Mahrez, já que aos 30 minutos ele cravou hat-trick. Em assistência precisa de Grealish na esquerda, o artilheiro do jogo mandou de primeira, no canto de Foderingham e marcou o seu terceiro gol na partida.

Na reta final, o Manchester ainda tentou transformar o placar em goleada. Em uma conclusão de Julian Álvarez, que passou tirando tinta do poste direito. E na última, quase que o jovem lateral Palmer marcava em um chute cruzado. No entanto, o placar não se alterou e os Citizens seguem em busca de mais um título na temporada.