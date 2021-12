Caso QPR: surto de Covid-19 na Inglaterra obriga mais partidas adiadas

A crescente onda de COVID-19 na Inglaterra segue ameaçando a temporada 2021-22. Após a partida de Tottenham Hotspur e Brighton and Hove e Albion ser remarcada por conta de um surto do vírus no elenco dos Spurs, neste domingo (12) foi a vez de Queens Park Rangers e Sheffield United também ser reagendado com a contaminação dos jogadores do QPR.

De acordo com o Daily Mail, o elenco do Manchester United também teria sido vítima do surto da COVID-19. No sábado, o time jogou contra o Norwich e uma cena envolvendo Lindelof, zagueiro Red Devil, chamou atenção. O sueco pediu substituição alegando falta de ar e apesar do clube não oficializar, há sérios riscos de sua próxima partida ser adiada.

De Gea sobre Lindelof: "Não sei o que aconteceu. Ele estava com alguma dificuldade para respirar. Recentemente vimos os casos de Eriksen e Aguero... Melhor evitar. Não importa o jogo, o resultado. É questão de saúde. Espero que esteja tudo bem". pic.twitter.com/UISBO4rcLB — Man. United Brasil (@ManUtdBR) December 11, 2021

Além disso, o Aston Villa também estaria enfrentando problemas com o Coronavírus. Segundo o próprio Mail Online, os testes positivos causaram o cancelamento dos treinos neste domingo e a possibilidade de jogo contra o Norwich City na terça-feira está ameaçada.

Surto no QPR

Capital inglesa, Londres parece ser o atual epicentro das contaminações no país. Há dois dias o elenco dos Spurs foi vítima do surto e agora é a vez do Queens Park. O clube da EFL Championship comunicou à federação que não poderia jogar, por não ter o número mínimo de atletas com condições normais.

❌ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗢𝗙𝗙 ❌



Following several positive COVID-19 tests among our camp, Monday's game at Sheffield United has been postponed ⚠️#QPR | #SHUQPR — QPR FC (@QPR) December 12, 2021

Segundo a Sky Sports, uma nova data ainda não foi remarcada e o clube não divulgou a identidade dos jogadores com o vírus.

Imprudência

Na partida do Manchester United x Norwich City, no sábado (11), Vincent Lindelof pode ter jogado contaminado. O zagueiro se queixou de dores na região pulmonar e após a partida, o goleiro De Gea afirmou que o defensor alegava sentir falta de ar.

Imagens da televisão mostraram o zagueiro se baixar e em seguida sair de campo amparado por médicos. Apesar da substituição, a partida seguiu e os Red Devils venceram por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo.