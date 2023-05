City vence Everton e se aproxima do título da Premier League

Na manhã deste domingo (14), o líder Manchester City despachou o Everton e segue se aproximando do título da Premier League. Os gols dos citizens foram marcados por Haaland e Gündogan, que marcou duas vezes e deu assistência para o cometa deixar o seu. O resultado deixou a equipe de Pep Guardiola com quatro pontos de vantagem sob o vice-líder Arsenal, que ainda joga neste domingo.

Com mais um gol marcado, Haaland chegou ao seu gol 52 na temporada. Este foi o 36° tento do atacante norueguês em 35 jogos do campeonato.

Gündogan, que comandou a vitória da equipe de Manchester brilhou com dois golaços, um de costas para o gol e outro de falta e com uma belíssima assistência para o artilheiro Haaland.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a vitória na rodada 36 do Campeonato Inglês, o Manchester City chegou aos 85 pontos na tabela, com um jogo a menos do que o Arsenal. Com a derrota, o Everton fica em 17º, com 32 pontos, e correndo o risco de fechar a rodada na zona de rebaixamento.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira, às 16h, diante do Real Madrid, pela partida de volta semifinal da UEFA Champions League. O confronto da ida terminou em 1 a 1. Já o Everton retorna às atividades no próximo sábado, contra o Wolves, buscando se afastar da zona de rebaixamento.