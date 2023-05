Guardiola projeta ajustes no Manchester City para jogo da volta contra o Real Madrid

Ninguém saiu com a vantagem no Santiago Bernabéu. O Real Madrid largou na frente com golaço de Vinicius Junior e, por pouco, o Manchester City não viu sua invencibilidade de 20 jogos acabar, mas De Bruyne não decepcionou e marcou outro belo gol para deixar o resultado em 1 a 1, no jogo de ida da semifinal da Champions League.

Pep Guardiola gostou do jogo, analisando como um confronto difícil, no qual o City começou melhor e acabou levando o gol e a situação voltou a se repetir, porém, a seu favor.

“Foi um jogo muito apertado. Parabéns à equipe porque nesta competição e neste cenário as equipes são sempre tão difíceis pela sua história mas principalmente pela sua qualidade. Começamos muito bem e quando estávamos melhores eles fizeram uma transição incrível de Camavinga e uma finalização incrível de Vinicius. E quando eles foram melhores que nós no segundo tempo, marcamos um gol."

Guardiola ressaltou que entendeu as mudanças que o Madrid propôs no jogo, deixando seus defensores na cola de Haaland. Para evitar isso na volta, será necessário encontrar os espaços e, para isso, tem um fator importante: o apoio da torcida.

“Sabemos exatamente o que eles fizeram. Talvez eles ajustem alguma coisa, talvez não. Temos que ver se podemos defender um pouco melhor em alguns setores e atacar porque Alaba e Rudiger estavam muito próximos de Erling. Os espaços foram ocupados por Valverde e Kroos, não foi fácil encontrar espaços para Erling. Mas vamos tentar ajustar algo talvez na volta para ser mais fluido e jogar com um pouco mais de ritmo porque jogamos em casa e em casa nos sentimos confortáveis com o nosso povo. Nós vamos tentar."

Independente, o treinador se demonstrou animado com o próximo jogo. O espanhol exaltou o desempenho de seus comandados e prevê uma final dos Citizens em seus domínios.

"Manchester será como uma final diante dos nossos próprios torcedores. Marcamos quando eles foram melhores do que nós na segunda parte. Parabéns à minha equipe. Neste tipo de jogos são necessários os melhores jogadores e Ederson foi excepcional. Kyle Walker foi excepcional contra um dos melhores rivais que você pode enfrentar no mundo."

A decisão está marcada para a próxima quarta-feira (17), no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília). Vale lembrar que não há critério do gol marcado fora de casa, logo, quem vencer avança para a grande final. Empate leva para a prorrogação e pênalti.