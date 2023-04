Manchester City passa pelo Bayern e está na semifinal da Champions League

Bayern de Munique e Manchester City fizeram jogo de volta pelas quartas de final da UEFA Champions League, na casa dos Bávaros e o placar terminou empatado por 1 a 1 (4 a 1 no agregado para o time inglês). Apesar do empate, o Manchester City não foi teve sua classificação ameaçada em nenhum momento do confronto.

Primeiro tempo de pressão do Bayern

Após o jogo de ida terminar pelo placar de 3 a 0 para o Manchester City, o Bayern precisava de pelo menos de uma vitória por 3 gols de diferença para pelo menos levar a partida para os pênaltis, e começou o jogo pressionando os visitantes. Os Bávaros foram para cima e as melhores situações de gol foram com Coman e Sané, mas que paravam na forte marcação do City ou no goleiro Ederson. Ainda no final da primeira etapa os visitantes poderiam ter matado o confronto em pênalti cometido por Upamecano, quando em chute de Gundogan, abriu o braço e alterou o curso da bola. Na penalidade, Haaland foi para a cobrança e isolou, mantendo o Bayern vivo no confronto. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

Tensão e nervosismo tomaram conta da segunda etapa

O segundo tempo começou bastante pegado, com faltas duras em sequência, deixando o jogo um pouco travado pelo meio de campo. Aos 57 minutos, ainda com o jogo truncado, o Manchester City conseguiu sair jogando em chutão de Stones, Haaland escorou para De Bruyne abrir espaço e tocar novamente para o camisa 9, que deixou Upamecano no chão (impossível não lembrar de Messi x Boateng), e estufou a rede de Sommer, e matar de vez o confronto.

O Bayern ainda chegou ao gol de empate com Joshua Kimmich aos 83 , em pênalti cometido por Akanji, que também abriu o braço e impediu a passagem da bola em cruzamento de Mané. O placar terminou 1 a 1 e o time de Manchester avançou às semifinais pelo placar de 4 a 1 no agregado.

Agenda

O Bayern volta à campo no próximo sábado (22), às 10h30 (horário de Brasília), contra o Mainz 05, pela Bundesliga. O Manchester City tabém volta a campo no mesmo sábado, às 12h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Sheffield United, pela Premier League.