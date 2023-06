Aitana vibra com título do Barcelona na Champions League Feminina

Na manhã deste sábado (3), com direito a virada incrível, o Barcelona venceu o Wolfsburg, por 3 a 2 e conquistou a Champions League Feminina de 2022/23, em Eindhoven. Após a partida, a meio-campista Aitana Bonmatí falou o quanto foi especial a vitória e agradeceu aos torcedores a presença.

"Hoje foi tão especial. Também quero agradecer a todos os nossos torcedores. Todos eles viajaram para Turim no ano passado e não conseguimos vencer. Lembro-me de pedir desculpas aos nossos torcedores depois daquela partida, prometendo a eles que estaríamos de volta. Demos tudo porque eles merecem mais do que ninguém."

Bonmatí também falou sobre o apoio da sua família e de seus amigos.

"Tive de 25 a 30 pessoas nas arquibancadas me apoiando. Meus amigos, minha família, todos viajaram para Eindhoven, e não é a primeira vez que viajam para me ver jogar. Não tinha comemorado uma vitória na Champions League com eles porque a última que ganhamos foi em Gotemburgo durante a pandemia, o que significava que tocávamos a portas fechadas."

O Barcelona é atual tetracampeão seguido do Campeonato Espanhol, já disputou sua quarta final nos últimos cinco anos e conquistou o seu segundo título da Champions Feminina. A equipe foi campeã em 2020/21 e vice no ano passado e em 2018/19.